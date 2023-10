Utforska Neptunus: Nytt förslag för ett uppdrag till den yttersta planeten

Planetforskare har länge varit fascinerade av Neptunus, den yttersta planeten i vårt solsystem, men på grund av dess extrema avstånd har det visat sig vara en betydande utmaning att skicka ett rymdskepp att kretsa eller landa på Neptunus. Men en grupp forskare har lagt fram en radikal ny idé för ett framtida uppdrag till Neptunus som innebär att man använder den tunna atmosfären i Triton, Neptunus största måne.

I en ny artikel lyfte forskarna fram det framgångsrika slutförandet av NASA:s Low-Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Decelerator (LOFTID) 2022. De föreslog att man skulle använda en LOFTID-liknande apparat, kallad aeroskal, för att bromsa en rymdfarkost när den närmar sig Triton. Trots att Tritons atmosfär har mindre än 1/70,000 XNUMX lufttrycket från jordens atmosfär, fann forskarna att den fortfarande kunde ge tillräckligt med retardation för att tillåta rymdfarkosten att gå in i en fångad bana runt Neptunus.

För att uppnå detta skulle orbitern behöva sjunka så lågt som 6 kilometer över Tritons yta. Till skillnad från andra uppdragsidéer minskar Tritons brist på betydande bergskedjor risken för en katastrofal kollision. Forskarna uppskattar att med hjälp av aeroshell-tekniken kan ett uppdrag till Neptunus slutföras på så lite som 10 år, betydligt kortare än nuvarande uppdragskoncept.

Dessutom skulle detta föreslagna uppdrag ge en möjlighet att studera Triton, som anses vara ett av de mest säregna objekten i solsystemet. Tros vara ett fångat Kuiperbält-objekt, att få en näravy av Triton från bara några kilometer ovanför dess yta skulle ge värdefulla vetenskapliga insikter.

Medan ett returuppdrag till Neptunus innebär många utmaningar på grund av dess enorma avstånd, erbjuder detta innovativa förslag en lovande lösning. Genom att utnyttja atmosfären i Triton kunde forskare övervinna några av hindren som är involverade i att nå och kretsa runt den gåtfulla planeten. Ytterligare forskning och tekniska framsteg kommer att vara nödvändiga för att förverkliga detta förslag.

Definitioner:

1. LOFTID – Low-Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Decelerator, ett NASA-program utformat för att utveckla en uppblåsbar sköld för att skydda rymdfarkoster under atmosfärisk nedstigning.

2. Aeroshell – Ett skyddande skal eller sköld som används under atmosfäriska inträden för att minska en rymdfarkosts hastighet och skydda den från extrem värme.

3. Kuiperbältet – En region i solsystemet bortom Neptunus, som innehåller många små isiga kroppar och anses vara en kvarleva från det tidiga solsystemet.

Källa: Källartikeln innehåller ingen specifik URL.