Korallkoloniens storlek och form bestämmer marin komplexitet och hälsa

En nyligen genomförd studie utförd av doktorand Sofia Ferreira från University of Hawaii i Hilo, i samarbete med havsforskare, belyser vikten av korallkoloniernas storlek och form för att bestämma komplexiteten och hälsan hos marina ekosystem. Studien, publicerad i tidskriften Nature, fokuserade på att förutsäga hur korallrev i Guam påverkar livsmiljöns komplexitet.

Koraller är naturens arkitekter och designar olika livsmiljöer och tillflyktsorter för marina arter. Ferreiras team använde högteknologiska undervattenskameror och 3D-fotogrammetritekniker för att kartlägga 208 korallrev som omger Guam. De bedömde individuellt över 12,000 XNUMX koraller och fångade deras storlek och tillväxtform.

Studien fann att varje kurva och vinkel i en korallkoloni spelar en avgörande roll för att upprätthålla ett brett spektrum av marina arter. Forskarna drog slutsatsen att korallkoloniernas storlek och morfologi är starka prediktorer för habitatkomplexiteten i Guams rev och bör införlivas i korallrevsövervakningsprogram.

Korallrev står inför allt större hot från både lokala och globala stressorer. Att förstå dessa ekosystems inre funktioner är avgörande för att de ska bevaras. Ferreira hoppas att deras resultat ger hopp och ger insikter för framtida forskning om effekterna av fluktuerande revhabitat på revassocierade organismer under klimatförändringar.

Denna studie bidrar till vår förståelse av det intrikata förhållandet mellan korallkoloniens egenskaper och marina ekosystems komplexitet. Genom att få insikt i hur korallkolonier formar sin omgivande livsmiljö kan forskare utveckla effektivare bevarandestrategier för att skydda dessa livsviktiga ekosystem.

Källor:

– Sofia B. Ferreira et al, Förutsägelse av habitatkomplexitet med hjälp av en egenskapsbaserad strategi på korallrev i Guam, Scientific Reports (2023).

DOI: 10.1038/s41598-023-38138-1

– University of Hawaii at Hilo (källartikel)