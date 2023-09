Mänskliga celler följer ett mönster av storlek och antal

By

I en nyligen publicerad studie publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences har forskare från McGill University upptäckt ett fascinerande mönster i mänskliga celler som verkar följa en konsekvent matematisk symmetri över hela organismen. Studien avslöjar ett omvänt samband mellan cellstorlek och antal, vilket tyder på en avvägning mellan dessa variabler.

Cellstorlek och antal spelar avgörande roller i människokroppens tillväxt och funktion. Men hittills har ingen heltäckande studie undersökt sambandet mellan dessa faktorer över hela den mänskliga organismen. För att fylla detta tomrum sammanställde forskargruppen data från över 1,500 XNUMX publicerade källor för att skapa en detaljerad datauppsättning av cellstorlek och räkna över stora celltyper.

Resultaten av studien visar att när cellstorleken ökar, minskar cellantalet och vice versa. Det betyder att celler inom en given storleksklass bidrar lika mycket till kroppens totala cellulära biomassa. Förhållandet mellan cellstorlek och antal gäller över olika celltyper och storleksklasser, vilket indikerar ett konsekvent mönster av homeostas.

Forskarna uppskattar att en man har cirka 36 biljoner celler i kroppen, medan kvinnor har cirka 28 biljoner celler och ett tioårigt barn har cirka 17 biljoner celler. Fördelningen av cellbiomassa domineras av muskel- och fettceller, medan röda blodkroppar, blodplättar och vita blodkroppar har en betydande inverkan på cellantalet.

Intressant nog upprätthåller varje celltyp ett karakteristiskt storleksintervall som förblir enhetligt under en individs utveckling. Detta mönster är konsekvent över däggdjursarter, vilket tyder på en grundläggande princip för cellbiologi.

Sammantaget belyser denna forskning det intrikata förhållandet mellan cellstorlek och antal i människokroppen. Fynden ger värdefulla insikter om cellers utveckling och funktion, vilket öppnar nya vägar för ytterligare utforskning inom biologin.

