Colorado för att bevittna en sällsynt "Ring of Fire"-solförmörkelse

Colorado-invånare kommer att ha möjlighet att bevittna en sällsynt himmelsk händelse på lördagsmorgonen när en solförmörkelse "ring av eld" äger rum. Denna typ av solförmörkelse, känd som en ringformig solförmörkelse, inträffar när månen passerar mellan solen och jorden. Men på grund av att månen är längre bort från jorden, verkar den vara mindre i storlek och blockerar inte helt solen, vilket skapar en fascinerande "ring av eld"-effekt på himlen.

Även om de flesta delar av Colorado, inklusive Denver, inte kommer att uppleva hela "Ring of Fire", kan invånarna fortfarande observera cirka 82% av solens täckning av månen. För att bevittna den fullständiga förmörkelsen måste individer resa till områden i sydvästra Colorado, som Four Corners-regionen eller närliggande städer som Albuquerque eller Santa Fe, New Mexico.

Den kommande solförmörkelsen har skapat mycket spänning, vilket resulterat i ökad trafik längs Highway 160-korridoren. Colorado Department of Transportation (CDOT) har utfärdat en varning till förare att vara försiktiga och förberedda på extra trängsel.

I Denver kommer förmörkelsen att börja kl. 9 och nå sin maximala täckning på 14 % kl. 82, och avslutas kl. 10. Denver Museum of Nature and Science kommer att erbjuda teleskop för allmänt bruk för att säkert observera förmörkelsen.

För att skydda sina ögon under förmörkelsen är det avgörande att använda ordentligt ögonskydd. Vanliga solglasögon räcker inte för att förhindra ögonskador. Speciella solförmörkelseglasögon rekommenderas och bör bäras under hela solförmörkelsens varaktighet. Alternativt kan tittare göra en hålprojektor av föremål som en flinglåda för att indirekt observera förmörkelsen. Kameror, kikare och teleskop bör också vara utrustade med speciella solfilter.

För dem som inte kan se förmörkelsen på ett säkert sätt hemma, är Denver Museum of Nature and Science värd för ett eclipse viewing-evenemang från 9:1 till XNUMX:XNUMX

Att bevittna denna sällsynta "ring of fire" solförmörkelse lovar att bli en imponerande händelse som inte bör missas.

Källor:

– NASA

- Associated Press