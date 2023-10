Djup korallblekning i Indiska oceanen: en stark varning för klimatförändringseffekter

By

Forskare har gjort en alarmerande upptäckt av djup korallblekning i Indiska oceanen, ifrågasatt tidigare föreställningar om korallers motståndskraft och belyst de bredare effekterna av klimatförändringar på marina ekosystem. Detta banbrytande fynd avslöjar de djupaste bevisen på korallrevsblekning, med skador som inträffade mer än 90 meter (300 fot) under havsytan.

Korallskadorna, som tillskrivs en 30-procentig ökning av havstemperaturen orsakad av dipolen i Indiska oceanen, påverkade upp till 80 % av reven i vissa delar av havsbotten. Tidigare ansågs dessa djup vara motståndskraftiga mot havsuppvärmningen. Den här upptäckten tjänar dock som en skarp varning för de skador som orsakas av stigande havstemperaturer och de dolda skador som tillfogas den naturliga världen till följd av klimatförändringar.

Forskare från University of Plymouth, som publicerade sin studie i Nature Communications, använde undervattenskameror för att överföra levande bilder till sitt forskningsfartyg. Dessa bilder gav den första glimten av koraller som hade blekts. Intressant nog, medan de djupare reven upplevde blekning, visade grunt vattenrev inga tecken på skada.

Forskargruppen från University of Plymouth har studerat centrala Indiska oceanen i över ett decennium, med olika metoder för att övervaka och förstå den unika oceanografin och livet i regionen. De första bevisen på korallskador observerades under en forskningskryssning i november 2019, där fjärrstyrda undervattensfarkoster utrustade med kameror användes.

Ytterligare analys av data som samlats in under forskningskryssningen och satellitövervakning av havsförhållanden och temperaturer avslöjade att medan yttemperaturerna knappt förändrades, ökade temperaturen under ytan avsevärt. Denna fördjupning av termoklinen, orsakad av en förstärkt regional motsvarighet till El Nino, var i slutändan den underliggande orsaken till korallblekningen.

Konsekvenserna av denna forskning är betydande. Den visar hur sårbara mesofotiska korallekosystem är för termisk stress och ger nya bevis på hur klimatförändringarna påverkar vårt hav. Den ökande blekningen av mesofotiska koraller kommer att leda till koralldödlighet, förlust av biologisk mångfald och en minskning av de kritiska ekosystemtjänsterna som dessa rev tillhandahåller.

Även om delar av det drabbade revet har visat tecken på återhämtning, är fortsatt övervakning av havsbotten i djuphavet avgörande. Det är viktigt att inse att koraller på grunt vatten också upplever mer frekventa och allvarliga skador, och antagandet att mesofotiska koraller skulle kompensera för detta är nu tveksamt. Med djupvattenkoraller som fortfarande till stor del är understuderade, är det troligt att liknande blekningsincidenter går obemärkt förbi över hela planeten.

Regionernas oceanografi påverkas av naturligt förekommande cykler som förstärks av klimatförändringarna. Det kombinerade inflytandet från El Nino och Indiska oceanens dipol orsakar allvarliga effekter i centrala Indiska oceanen. Att ta itu med dessa utmaningar och öka vår förståelse för djupvattenkorallers ekosystem är avgörande för att mildra de förödande effekterna av klimatförändringar på vår värld.

Källor:

– University of Plymouth

– Naturkommunikation