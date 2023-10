Vikten av att övervaka havsströmmar från rymden

By

Att övervaka havets yta och strömmar från rymden blir allt viktigare när världen värms upp. Uppdraget Surface Water and Ocean Topography (SWOT), lanserat av NASA och CNES, kommer att ge forskare en bättre förståelse av havets yta och dess avgörande roll i väder och klimat. Men för att få ut så mycket som möjligt av satellitobservationerna är det nödvändigt att jämföra dem med mätningar gjorda på ytnivå. För att samla in viktig havsdata under satellitens väg, är forskare på väg ut till havet på RV Investigator, ett toppmodernt forskningsfartyg.

Det globala nätverket av havsströmmar störs av klimatförändringarna. Den djupa "omvända cirkulationen" som transporterar kol, värme, syre och näringsämnen saktar ner, samtidigt som havsströmmar på ytan blir mer energiska. Snabba, smala floder av havsvatten, kända som västliga gränsströmmar, upplever också dramatiska förändringar. Dessa strömmar är ansvariga för att transportera värme från tropikerna till polerna, och de har värmts upp två till tre gånger snabbare än det globala genomsnittet under de senaste decennierna. Destabilisering av dessa strömmar kommer att ha betydande effekter på lokala vädermönster och marina ekosystem, vilket påverkar miljontals människor.

SWOT-satellituppdraget kommer att ge forskare noggranna mätningar av havsytan, så att de kan uppskatta havsströmmar som flyter under. Genom att mäta havsytans höjd och använda Corioliskraften kommer oceanografer att kunna avslöja havsströmmar i större detalj än någonsin tidigare. Men för att helt förstå och validera satellitmätningar är det nödvändigt att jämföra dem med observationer gjorda på jorden.

En resa ombord på RV Investigator kommer att studera oceanernas dynamik utanför Australiens sydöstra kust, med hjälp av vetenskaplig utrustning som flytande bojar och drifters för att mäta strömmars rörelse i realtid. Detta samarbete från forskare över hela världen kommer att bidra till att förbättra väderprognoser, klimatriskbedömning och förutsägelser. Genom en kombination av rymdobservationer, data som samlats in till havs och förståelse av lekplatsfysik vill forskare få en bättre förståelse för hur våra hav förändras.

