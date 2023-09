By

Kina har nyligen avslöjat sitt nyaste bredfältsteleskop, Wide Field Survey Telescope (WFST), beläget i bergen i Qinghai-provinsen. Med en diameter på 8.2 fot (2.5 meter) är WFST den största tidsdomänundersökningsanläggningen på norra halvklotet. Utrustad med 9k x 9k mosaik CCD-detektorer, den har en upplösning på 9,000 XNUMX pixlar i både horisontella och vertikala axlar, vilket gör att den kan fånga detaljerade astronomiska bilder.

WFST, som utvecklats gemensamt av University of Science and Technology i Kina och Purple Mountain Observatory (PMO) under den kinesiska vetenskapsakademin (CAS), syftar till att övervaka specifika områden på himlen över tid, upptäcka övergående astronomiska händelser som supernovor och tidvattenstörningar. Det kommer också att förbättra Kinas kapacitet när det gäller övervakning av objekt nära jorden och tidig varning.

Debutbilden som släppts av WFST är ett hisnande porträtt av Andromedagalaxen, som visar upp dess breda fält och högupplösta funktioner. Teleskopets avancerade designfunktioner, såsom en lång linshylsa för att minska ströljus och ett mindre ljusblockerande område för högre känslighet, gör det jämförbart med den mest avancerade internationella observationsutrustningen.

Konstruktionen av WFST började i juli 2019 nära Lenghu Town, belägen på en platå med en genomsnittlig höjd av 13,120 4,000 fot (XNUMX XNUMX meter) över havet. Detta strategiska läge erbjuder klar natthimmel, stabila atmosfäriska förhållanden, torrt klimat och minimal ljusförorening.

WFST representerar ett betydande framsteg för kinesisk astronomi och lyfter fram landets expertis på området. Uppkallad efter den forntida kinesiske filosofen Mozi, även känd som Micius, som utförde tidiga optiska experiment, visar teleskopet inhemsk innovation och vetenskapliga framsteg i Kina.

