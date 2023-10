Ny studie avslöjar intressanta resultat om Chandrayaan-3:s månlandning

En nyligen genomförd studie utförd av forskare från Indian Space Research Organization (ISRO) har avslöjat fascinerande detaljer om den historiska månlandningen av Chandrayaan-3:s landningsmodul, Vikram. Studien, med titeln "Karakterisering av Ejecta Halo på månytan runt Chandrayaan-3 Vikram Lander Using OHRC Imagery", publicerades i Journal of the Indian Society of Remote Sensing.

Enligt studien, när Vikram gjorde sin landningsögonblick på månens yta den 23 augusti 2023, skapade det ett anmärkningsvärt fenomen känt som en "ejecta halo". Denna ejecta-halo genererades när landermodulen lyfte upp måndamm och skapade en ljus fläck runt sig under nedstigning och landning.

Med hjälp av högupplösta pankromatiska bilder från Chandrayaan-2 orbiters Orbiter High-Resolution Camera (OHRC), jämförde forskarna bilderna som tagits före och efter landningshändelsen. De karakteriserade ejecta halo som en oregelbunden ljus fläck som omger landaren.

Studien uppskattar att cirka 2.06 ton månens epiregolit (ytmaterial) kastades ut och förflyttades över ett område på 108.4 m² runt landningsplatsen. Denna betydande förskjutning av månmaterial ger värdefulla insikter om de geologiska processerna och sammansättningen av månens yta.

Chandrayaan-3:s framgångsrika mjuklandning på månens yta markerade en historisk bedrift för Indien, vilket gjorde det till det fjärde landet att landa en rymdfarkost på månen och det första som landade i polarområdet. Sedan landningen har Vikram-landaren och Pragyan Rover genomfört olika mätningar på plats, bekräftat närvaron av svavel i regionen och detekterat mindre element.

Trots att de gick in i viloläge efter en måndag har försöken att väcka landern och rovern hittills inte lyckats. Men de data och fynden som samlats in under deras operativa period fortsätter att ge värdefulla insikter om vår närmaste himmelska granne.

FAQ:

F: Vad är en ejecta halo?

S: En ejecta halo är ett fenomen som uppstår under en månlandning när måndamm lyfts upp, vilket skapar en ljus fläck runt landningsplatsen.

F: Hur mycket månmaterial kastades ut under Chandrayaan-3:s landning?

S: Studien uppskattar att cirka 2.06 ton av månens ytmaterial kastades ut och förflyttades över ett område på 108.4 m² runt landningsplatsen.

F: Vilka var några av mätningarna som utfördes av Vikram och Pragyan Rover?

S: Några av de utförda mätningarna inkluderar att bekräfta närvaron av svavel i regionen och detektera närvaron av mindre element på månens yta.

