Forskare som studerar Chandrayaan-3-uppdraget har gjort en spännande upptäckt om fenomenet ejecta halo. Chandrayaan-2 orbiter högupplöst pankromatisk bildkamera (OHRC) fångade på ett briljant sätt landningsplatsen för Vikram-landaren, och visade upp bildandet av en massiv ringliknande krater, som har fått ett passande namn "ejecta halo". Denna banbrytande uppenbarelse kommer från en studie publicerad i The Journal of the Indian Society of Remote Sensing.

Chandrayaan-3-uppdraget landade framgångsrikt på månens sydpol den 23 augusti 2023, och det utsedda landningsområdet döptes därefter till Shiv Shakti Point för att fira Indiens betydelsefulla månbesök. Den nyligen genomförda studien kastar nytt ljus över månjordens sammansättning och egenskaper, och målar upp en tydligare bild av det fascinerande månlandskapet.

Genom OHRC:s högupplösta pankromatiska bilder kunde forskare ta detaljerade bilder av ejecta halo, ett fenomen som uppstår när material kraftfullt kastas ut vid stöten. Detta visuellt slående fynd förstärker den tekniska skickligheten och precisionen hos Chandrayaan-2 orbiter, som fortsätter att reda ut mysterier om månen.

FAQ:

F: Vad är en ejecta halo?

S: En ejecta-halo hänvisar till den ringliknande kratern som bildas vid landningsplatsen på grund av den kraftfulla utstötningen av material under sammanstötningen.

F: Vilken teknik fångade utkastningshalo i Chandrayaan-3-uppdraget?

S: Chandrayaan-2 orbiter högupplöst pankromatisk bildkamera (OHRC) fångade fenomenet ejecta halo.

F: När landade Chandrayaan-3-uppdraget på månens sydpol?

S: Chandrayaan-3-uppdraget landade den 23 augusti 2023.

F: Vad är betydelsen av Shiv Shakti Point?

S: Shiv Shakti Point är det utsedda namnet för landningsområdet för Chandrayaan-3-uppdraget, valt för att fira Indiens besök på månen.