Havets potential att lagra koldioxid och mildra klimatförändringar

Jordens hav täcker en betydande del av dess yta, cirka 70 %, och har förmågan att lagra koldioxid, en växthusgas som bidrar till klimatförändringarna. Denna kapacitet hos haven att fånga och behålla koldioxid studeras omfattande av forskare i ett försök att förstå dynamiken och potentialen för kolbindning.

US Geological Survey (USGS) och dess partners bedriver forskning för att undersöka olika aspekter av kollagring i haven. Dessa studier syftar till att fastställa hur kol kommer in i haven, mängden kol som för närvarande binds, potentialen för ökad fångst och varaktigheten av kolinneslutning. Dessutom undersöker forskare vilken roll vissa mineraler har för att förbättra lagringsprocessen och mildra havsförsurningen.

Ett fokusområde för USGS är kolet som transporteras från tidvattenvåtmarker till haven. Tidvattenvåtmarker fungerar som en länk mellan land och hav, och växter i dessa områden tar upp koldioxid från atmosfären. En del av detta kol lagras i växternas rötter och jord, medan en del överförs till havsvatten. Det återstående kolet släpps tillbaka till atmosfären som koldioxid. Att studera denna kolrörelse ger värdefulla insikter om att mildra havsförsurningen.

Ett annat USGS-ledd projekt undersöker potentialen för att lägga till mineralet olivin till kustlinjer för att öka kollagringen i haven. Olivin är känt för att naturligt absorbera koldioxid och kan introduceras till kustområden i form av ljusgrön sand. Forskare undersöker hur olivin förändrar havsvattnets kemi och om det effektivt kan fånga upp och behålla koldioxid som frigörs från våtmarker.

Dessa vetenskapliga ansträngningar spelar en avgörande roll för att informera beslutsfattande för regeringar, organisationer och privata enheter som är involverade i markförvaltning och kustrestaurering. Att förstå kollagringskapaciteten i haven hjälper till att planera infrastruktur, ta itu med havsnivåhöjning och erosion och utvärdera strategier för att minska atmosfäriskt kol.

USGS använder olika metoder för att mäta kolutbyte, inklusive transparenta cylinderkammare för att övervaka gasutbytet mellan ekosystem och atmosfären. Sensorteknik används för att mäta vattenflödet mellan våtmarker och havet och för att analysera vattenkemi. Genom att kombinera dessa mätningar med satellitbilder kan forskare uppskatta rörelsen av kol i våtmarker och potentialen för ökad kollagring i haven.

Samarbetspartnerskap är avgörande för dessa forskningsinsatser. USGS arbetar tillsammans med federala myndigheter, akademiska institutioner och industripartners för att bredda kunskapsbasen och driva innovation inom kolbindning. Partners som National Oceanic and Atmospheric Association, National Park Service och Woods Hole Oceanographic Institution bidrar med expertis och resurser för att underlätta omfattande studier.

Sammantaget, genom att fördjupa sig i havens potential att lagra koldioxid, öppnar forskare dörrar till effektiva strategier för att minska klimatförändringarna. Att förstå våtmarkernas och havens roll i kolets kretslopp bidrar till ett övergripande tillvägagångssätt för att hantera mänskligt orsakade koldioxidutsläpp och klimatförändringar.

Definitioner:

– Kolbindning: Processen att fånga upp och lagra koldioxid för att minska dess utsläpp till atmosfären.

– Havsförsurning: Den pågående minskningen av pH i jordens hav, främst orsakad av absorptionen av koldioxid från atmosfären.

– Olivin: Ett mineral som naturligt absorberar koldioxid och som kan användas för att förbättra kollagringen i haven.

