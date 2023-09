Kamelspindlarnas fascinerande värld: avslöjar deras evolutionära hemligheter

Kamelspindlar, ofta kallade "försummade spindeldjurskusiner" eller "vindskorpioner", är inte riktiga spindlar utan en typ av ingefärafärgad skorpion. Dessa märkliga varelser har fängslat både forskare och entusiaster med sin aggression, exceptionella löphastighet och förmåga att trivas i torra miljöer. Trots deras ryktbarhet har bristen på en heltäckande förståelse av deras evolutionära historia lämnat många frågor obesvarade.

En banbrytande studie med titeln "Neglected no longer: Phylogenomic resolution of higher-level relations in Solifugae" har emellertid kastat ljus över mysterierna kring kamelspindlar. Ledd av Prof. Prashant Sharma från University of Wisconsin-Madison och Dr. Efrat Gavish-Regev från Hebrew University of Jerusalem, markerar denna forskning en betydande milstolpe i vår förståelse av dessa gåtfulla spindeldjur.

Genom att använda avancerad sekvenseringsteknik och en unik genetisk datauppsättning har studien övervunnit tidigare utmaningar när det gäller att särskilja och studera kamelspindlar. Forskarna kunde konstruera det första heltäckande molekylära trädet, eller fylogenin, av kamelspindlar någonsin. Detta genombrott omklassificerar inte bara dessa varelser till två nya grupper utan belyser också vikten av moderna genomiska tekniker för att reda ut hemligheterna hos svårfångade organismer.

En av de viktigaste resultaten av studien är förekomsten av två huvudgrupper av kamelspindlar i Amerika, som härstammar från en större grupp som utvecklats i tropiska områden. Forskningen avslöjade också att kamelspindlar började sin evolutionära resa för ungefär 250 till 300 miljoner år sedan under permperioden. Upplösningen av kontinenter och en stor utrotningshändelse för omkring 66 miljoner år sedan spelade en betydande roll i att forma utvecklingen av dessa fascinerande varelser.

Dr. Gavish-Regev uttryckte sin entusiasm över fynden och sade att deras arbete har fört kamelspindlar ut ur skuggorna och in i ljuset av fylogenomisk analys. De nyligen föreslagna underordningarna ger en solid grund för framtida forskning inom detta område och förstärker ytterligare vår uppskattning för vår planets biologiska mångfald.

Sammantaget har denna banbrytande studie avslöjat kamelspindlarnas evolutionära hemligheter, vilket kastar ljus över deras historia och relationer. Användningen av avancerade genomiska tekniker banar väg för ytterligare forskning om dessa spännande varelser, vilket i slutändan fördjupar vår förståelse av biologisk mångfald och evolutionär vetenskap.

Källor:

– Prof. Prashant Sharma, University of Wisconsin-Madison

– Dr. Efrat Gavish-Regev, hebreiska universitetet i Jerusalem