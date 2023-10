Nyupptäckt vattenreservoar väcker oro för Megaquake

By

Forskare har nyligen gjort en betydande upptäckt av en enorm vattenmassa under havsbotten i Hikurangi Subduction Zone, utanför Gisborne/Tairāwhiti-kusten. Denna region är känd för sin höga risk för en mega 9-jordbävning inom de närmaste 50 åren. Det nya fyndet, som presenterades i en nyligen publicerad studie, är en del av ett internationellt forskningsprojekt som syftar till att samla in mer information om Hikurangi-graven.

Hikurangi Subduction Zone är där två tektoniska plattor kolliderar och skapar ett enormt tryck som potentiellt kan utlösa en stor jordbävning och efterföljande tsunami. Enligt Dr Graham Leonard, en expert på naturrisker på GNS, är just den här zonen orsaken till hans "sömnlösa nätter." Forskare uppskattar att det finns en 26% chans att ett megabävning inträffar i detta område inom de närmaste 50 åren.

GNS har utfört modellering som tyder på att en jordbävning med magnituden 8.9 i Hikurangi Subduction Zone skulle kunna generera en tsunami med vågor upp till 20 m höga längs delar av Nya Zeelands kust. Detta lämnar så lite som 13 minuter för invånarna att evakuera i säkerhet.

Upptäckten av vattenmassan under havsbotten studeras för att förstå hur dess tryck kan bidra till ett fenomen som kallas jordbävningar med långsam glidning. Händelser med långsam glidning utspelar sig under veckor till månader och kan så småningom leda till en megabävning. Huvudförfattaren Andrew Gase från Western Washington University betonar att även om forskarna inte helt kan förstå påverkan på förkastningslinjen, har de observerat en mycket större mängd vatten än normalt. Gas kräver djupare borrning för att avgöra om vattnet påverkar trycket runt förkastningen, eftersom denna information kan ge värdefulla insikter om att förutsäga stora jordbävningar med större precision.

Hikurangi Subduction Zone ligger i en stor vulkanisk provins som skapades för miljoner år sedan när en massiv lava plym bröt igenom jordens yta i Stilla havet. Detta vulkanutbrott, en av de största kända händelserna på jorden, har lämnat ett bestående geologiskt arv i regionen.

Även om upptäckten av vattenreservoaren ger ny förståelse för den komplexa dynamiken i Hikurangi Subduction Zone, belyser den också vikten av fortsatt forskning om jordbävningsförutsägelser och beredskap. Med denna nyvunna kunskap kan forskare sträva efter att förbättra system för tidig varning och säkerställa säkerheten för sårbara kustsamhällen.

Definitioner:

– Subduktionszon: En tektonisk gräns där två litosfäriska plattor konvergerar, där en platta glider under den andra.

– Megabävning: En jordbävning med en magnitud på 9.0 eller högre.

– Tsunami: En serie havsvågor som utlöses av seismisk aktivitet under havsbotten.

– Slow Slip Earthquake: En jordbävning som inträffar under en längre period, vanligtvis veckor till månader, i motsats till konventionella snabba jordbävningar.

