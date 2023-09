Våldsam matning: Hur supermassiva svarta hål vrider sig och river rum-tid

En nyligen genomförd studie utförd av forskare från Northwestern University har utmanat den konventionella förståelsen av hur supermassiva svarta hål föder. Tidigare trodde man att svarta hål gradvis förbrukar materia under långa tidsperioder. Men med hjälp av högupplösta 3D-simuleringar upptäckte forskarna att dessa kosmiska jättar våldsamt vrider och river sönder rum-tid för att konsumera materia i häpnadsväckande snabba takter och slutföra en ätcykel på bara några månader.

The team used Summit, one of the world’s largest supercomputers, to conduct a 3D simulation that integrated gas dynamics, magnetic fields, and general relativity. This simulation provided a comprehensive view of black hole behavior and revealed that black holes twist the surrounding space-time, tearing apart the accretion disk into inner and outer sub-disks. The black hole then devours the inner disk, allowing debris from the outer sub-disk to fill the void.

Denna process, känd som "ät-påfyll-ät", förklarar potentiellt det mystiska beteendet hos kvasarer med "föränderligt utseende". Kvasarer är mycket lysande galaktiska kärnor som drivs av supermassiva svarta hål. Kwasarer med ändrat utseende visar snabba och drastiska variationer i sin ljusstyrka, och slås ofta på och av inom några månader till några år.

Tidigare teorier kämpade för att förklara varför den inre delen av en ackretionsskiva försvann och fylldes på igen snabbt. Simuleringarna visade dock att när de inre och yttre underskivorna kopplas bort börjar det svarta hålets "matningsfrenzy". Konkurrensen mellan det svarta hålets rotation och friktionen och trycket inuti skivan leder till att skivorna rivs sönder och att den inre skivan trycks inåt.

I motsats till tidigare antaganden avslöjade simuleringarna också att ackretionsskivorna inte nödvändigtvis är i linje med det svarta hålets rotation. Istället vinglar de inre och yttre underskivorna oberoende av varandra i olika hastigheter och vinklar. Denna deformation av hela ansamlingsskivan gör att gaspartiklar kolliderar, vilket resulterar i utbrott av ljus och energi.

Den nya förståelsen av hur supermassiva svarta hål matas öppnar spännande vägar för ytterligare undersökning av dessa gåtfulla kosmiska enheter. Den utmanar långvariga teorier och ger en mer exakt skildring av deras matvanor, vilket ger en bättre förståelse för de mekanismer som driver deras beteende.

Källa: Northwestern University forskare