Svarta hål kan existera i perfekt balanserade par, studieshower

Forskare från University of Southampton, tillsammans med kollegor från universiteten i Cambridge och Barcelona, ​​har upptäckt att svarta hål potentiellt kan existera i par som är perfekt balanserade och hålls i jämvikt av en kosmologisk kraft, som efterliknar ett enda gigantiskt svart hål. Detta fynd utmanar konventionella teorier om svarta hål, som tyder på att de bara kan existera som isolerade objekt i rymden.

Svarta hål är astronomiska föremål med en otroligt stark gravitationskraft, så intensiv att ingenting, inte ens ljus, kan fly från dem. De är extremt täta, med en massa som kan passa hela jorden i ett litet utrymme.

Enligt konventionella teorier baserade på Einsteins allmänna relativitetsteori kan svarta hål existera som statiska eller snurrande föremål på egen hand. Men gravitationskraften attraherar och kolliderar så småningom dem tillsammans. Detta antagande stämmer när man överväger ett statiskt universum, men vad händer om universum ständigt expanderar?

Forskarna föreslår att i ett ständigt expanderande universum kan par av svarta hål existera i harmoni, vilket skapar illusionen av ett enda svart hål. Detta är möjligt på grund av en kosmologisk konstant, även känd som mörk energi, som introducerades i Einsteins teori. Den kosmologiska konstanten får universum att accelerera med konstant hastighet, vilket påverkar interaktionen och existensen av svarta hål.

Genom komplexa numeriska metoder visade teamet att två statiska svarta hål kan existera i jämvikt, deras gravitationella attraktion motverkas av expansionen i samband med den kosmologiska konstanten. Det betyder att även i ett expanderande universum håller de svarta hålen ett fast avstånd från varandra. Gravitationskraften kompenserar för expansionen som försöker dra isär dem.

På avstånd skulle ett par svarta hål i jämvikt framstå som ett enda svart hål, vilket gör det svårt att skilja mellan de två. Detta fynd öppnar möjligheter för vidare forskning, eftersom teorin även kan gälla spinnande svarta hål och potentiellt till och med flera svarta hål.

Studien utfördes av forskare från University of Southampton, University of Cambridge och University of Barcelona. Deras resultat publicerades i tidskriften Physical Review Letters, och artikeln granskades som en Viewpoint-artikel.

