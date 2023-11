Astronomer bekräftar massan av massivt svart hål i centrum av Vintergatan

By

Ett team av astronomer från Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics (MPE) har framgångsrikt bestämt massan av det massiva svarta hålet i mitten av vår Vintergatans galax. Med hjälp av GRAVITY-instrumentet vid ESO:s Very Large Telescope Interferometer (VLTI) analyserade teamet flare som observerats under flera år för att göra sina beräkningar.

Den nya mätningen bekräftar tidigare uppskattningar om att det svarta hålet har en massa på 4.3 miljoner solmassor. Vad som är anmärkningsvärt är att massan finns i en bana runt solen som är mindre än Venus bana. Detta fynd stämmer överens med de beräkningar som erkändes med 2020 års Nobelpris i fysik och som sedan förbättrades.

Enligt Diogo Ribeiro, forskare vid MPE, stärker den nya mätningen fallet för ett enda svart hål i mitten av Vintergatan. De fann att massan som härrör från utblossningarna vid bara några få gravitationsradier är förenlig med värdet som mäts från stjärnors banor vid flera tusen gravitationsradier.

Teamet upptäckte också ett fysiskt samband mellan blossarna och orienteringen av en stjärnskiva som upptäckts på ett avstånd av 100,000 XNUMX gravitationsradier. Denna koppling skulle kunna ge insikter i hur strukturerna i Galactic Center bildades.

Studien av den kretsande gasen och blossarnas beteende avslöjade värdefull information om fysiken i Galactic Center-regionen. Antonia Drescher, som analyserade de polarimetriska mätningarna, betonade det upprepade och liknande beteendet hos blossarna, och beskrev dem som att de hade en medurs slingad rörelse med liknande radier och omloppsperioder.

Dessutom kan blossarnas dynamik innehålla ledtrådar om det svarta hålets spinn, en fråga som förblir öppen inom astrofysikområdet.

Detta banbrytande arbete ger ytterligare bevis som stöder närvaron av ett enda svart hål i mitten av vår galax. Observationerna av blossarna, det magnetiska fältarrangemanget och vindarna från massiva unga stjärnor pekar alla på det svarta hålet som den centrala kraften som styr ansamlingsflödet.

Sammanfattningsvis, genom att studera blossarna som sänds ut från det galaktiska centret, har astronomer fått kritiska insikter om naturen och egenskaperna hos det massiva svarta hålet som finns i mitten av vår Vintergatan. Dessa fynd fördjupar vår förståelse av universum och banar väg för framtida upptäckter.

FAQ

1. Vad är ett massivt svart hål?

Ett massivt svart hål hänvisar till ett svart hål med en otroligt hög massa. Dessa typer av svarta hål kan hittas i galaxernas centrum, inklusive vår egen Vintergatan.

2. Hur bestämdes massan av det svarta hålet i mitten av Vintergatan?

Massan av det svarta hålet bestämdes genom att analysera flare observerade från Galactic Center med hjälp av GRAVITY-instrumentet vid ESO:s Very Large Telescope Interferometer (VLTI). Teamet studerade rörelsen och beteendet hos dessa bloss för att beräkna massan av det svarta hålet.

3. Vad säger den nya mätningen oss om det svarta hålet?

Den nya mätningen bekräftar tidigare uppskattningar om att det svarta hålet i mitten av Vintergatan har en massa på 4.3 miljoner solmassor. Det ger också ytterligare bevis som stöder närvaron av ett enda svart hål vid Galactic Center.

4. Vad kan blossarnas beteende avslöja?

Blossarnas beteende kan ge insikter i fysiken och dynamiken i regionen Galactic Center. Det kan också hjälpa astronomer att förstå hur strukturerna i Galactic Center bildades och kasta ljus över det svarta hålets spinn.

5. Hur bidrar denna forskning till vår förståelse av universum?

Denna forskning fördjupar vår förståelse av universum genom att tillhandahålla värdefull information om naturen och egenskaperna hos massiva svarta hål. Det lägger också grunden för framtida upptäckter och framsteg inom området astrofysik.