Micaela Robson revolutionerar rymdresor med bakterietegel

Micaela Robson, en banbrytande doktorand vid institutionen för växt- och mikrobiologisk biologi, påbörjar banbrytande forskning som har potential att förändra framtiden för rymdresor. Som forskare för North Carolina Space Grant leder Robson ett projekt som utforskar användningen av bakterier för att bygga biobaserad infrastruktur i yttre rymden – en djärv och ambitiös strävan.

Kärnan i Robsons forskning ligger i att använda en process som kallas mikrobiellt inducerad karbonatfällning (MICP) för att skapa byggmaterial. Denna process innebär att man utnyttjar bakteriernas kraft för att producera en kalkstensliknande substans som kallas kalciumkarbonatfällning. Genom att använda detta naturliga ämne blir det möjligt att limma ihop partiklar och generera robusta "biotegel" som fungerar som fasta landningsytor och byggnadsstrukturer i utomjordiska miljöer.

Traditionellt använder geotekniska ingenjörer på jorden MICP för konstruktionsändamål. Robson insåg dock potentialen att anpassa denna teknik för rymdtillämpningar. Hon upptäckte att ureahydrolys, en metabol process som vanligtvis används i MICP, kan förbättras av vissa bakterier som finns i vetegrödor. Dessa bakterier har en anmärkningsvärd förmåga att konsumera ammoniak, en viktig biprodukt av ureahydrolysprocessen, vilket gör den säkrare och mer hållbar för användning i rymden.

Genom att introducera dessa ammoniakförbrukande bakterier i MICP-processen för rymduppdrag, siktar Robson på att uppnå två stora mål. För det första försöker hon eliminera utsläppet av giftig ammoniak, vilket skulle vara farligt för astronauter. För det andra hoppas hon kunna optimera systemet så att mindre urea behöver tillsättas och på så sätt göra processen mer effektiv och kostnadseffektiv.

De potentiella konsekvenserna av Robsons forskning sträcker sig långt bortom att skapa robusta strukturer i rymden. Detta innovativa tillvägagångssätt tar också upp två kritiska problem: avfallshantering och livsmedelsproduktion. Urea, en komponent i mänskligt avfall, kan användas som en värdefull resurs för att ge näring till växter. Genom kvävekretsloppet kan biotegelstenar som skapas av bakterier hjälpa till att odla grödor med begränsade resurser, ge näring för framtida rymdutforskning och potentiellt till och med upprätthålla mänskligt liv.

Robsons projekt, med titeln "Biomaterials for Space Missions — Evaluating Nitrogen Cycling of Microbially Induced Carbonate Precipitation in Lunar Soil Simulant", startade i juni under överinseende av NC Space Grant. Med lovande resultat banar hennes forskning väg för en framtid där biobaserad infrastruktur och hållbart resursutnyttjande spelar en avgörande roll för rymdresor.

