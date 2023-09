Använda atomklockor för att upptäcka mörk materia

By

Forskare från University of Sussex och National Physical Laboratory i Storbritannien har föreslagit ett nytt sätt att upptäcka vissa lågmassapartiklar som kan vara en del av den svårfångade mörka materian. Mörk materia, även om den inte observeras direkt, är känd för att ha effekter på universum som inte kan förklaras av våra nuvarande fysikmodeller.

Forskarna föreslår att atomklockor, som är kända för sin oöverträffade noggrannhet i tidtagning, skulle kunna användas för att upptäcka dessa partiklar. Atomklockor mäter atomernas små svängningar när de övergår mellan energitillstånd. Varje störning som orsakas av en ultralätt mörk materiepartikel som interagerar med vanliga materialpartiklar kan potentiellt upptäckas av dessa klockor.

Studien föreslog först teoretiska modeller för att mäta variationer i atomklockans timings. För att validera deras tillvägagångssätt tog forskarna sedan avläsningar från befintliga atomur. Nästa steg skulle vara att sätta upp ett experiment där två atomklockor kan jämföras, varvid en är mer mottaglig för variationer i fundamentala konstanter.

I denna speciella studie undersöktes två fundamentala konstanter: finstrukturkonstanten och elektron-till-proton massförhållandet. Båda dessa konstanter kan störas av interaktioner med vissa ultralätta partiklar, såsom den hypotetiska axionen, som är teoretiskt ansvariga för mörk materias effekter. Genom att mäta omfattningen av dessa störningar kan närvaron av partiklar potentiellt indikeras.

Atomklockor har långtgående tillämpningar utöver tidtagning. De har använts för att studera gravitationsrödförskjutning, utforska kvantfysik och undersöka sätt att överföra och lagra kvantinformation. Nu, med möjligheten att använda atomklockor som mörk materiadetektorer, kan dessa instrument öppna upp ett nytt forskningsområde.

Forskarna betonar att deras resultat inte bygger på redan existerande teorier, och de modeller de har utvecklat har flexibiliteten att tillämpas på andra oförklarade fenomen. Studien, som har publicerats i New Journal of Physics, ger en lovande väg för att observera och förstå den gåtfulla mörka materien.

Definitioner:

– Atomklockor: Instrument som mäter tid med hjälp av atomers svängningar när de rör sig mellan energitillstånd, kända för sin exceptionella noggrannhet.

– Mörk materia: En mystisk form av materia som inte avger, absorberar eller reflekterar ljus och vars existens härleds från dess gravitationseffekter på synlig materia.

– Fundamentala konstanter: Värden som beskriver universums lagar, till exempel finstrukturkonstanten och massförhållandet elektron-till-proton.

– Axion: En hypotetisk partikel som är en potentiell kandidat för mörk materia.

