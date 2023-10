Kraftfull radioskur upptäckt från fjärrgalaxen

By

Astronomer har gjort en banbrytande upptäckt genom att detektera en snabb radioskur (FRB) från en avlägsen galax som reste åtta miljarder ljusår för att nå jorden. Denna speciella FRB är mer kraftfull och härstammar från mycket längre bort än någon tidigare registrerad, efter att ha inträffat när universum var mindre än hälften av sin nuvarande ålder. Orsaken till FRB är fortfarande ett mysterium, med teorier som sträcker sig från främmande liv till magnetarer, som är mycket magnetiska döda stjärnor.

Radioskuren upptäcktes av radioteleskopet Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) i västra Australien. Den frigjorde lika mycket energi på under en millisekund som solen sänder ut under 30 år. Medan hundratusentals FRB kan förekomma på himlen dagligen, har bara runt tusen upptäckts, med ursprunget till bara 50 identifierade. För att spåra källan till den senaste explosionen använde astronomer Very Large Telescope i Chile och fann att det kom från en galax som kan ha gått samman med andra galaxer, vilket potentiellt skapat magnetarn.

Bortsett från att reda ut mysteriet med FRB, hoppas forskare kunna använda dem som ett verktyg för att utforska universums mysterier. FRB är präglade med signaturen för gasen de färdas genom, vilket ger forskare ett sätt att mäta mängden materia i det kosmiska nätet och bestämma universums totala vikt. Men för att få en mer exakt mätning kommer hundratals fler FRB att behöva observeras med hjälp av avancerade radioteleskop som förväntas bli operativa inom en snar framtid.

Denna banbrytande upptäckt för oss närmare att förstå ursprunget till FRB och det kosmiska nätet. Med ytterligare forskning och framsteg inom teknik tror forskare att de kommer att låsa upp fler hemligheter i universum.

