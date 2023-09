Spektral utveckling av XTE J1810–189 undersökt av astronomer

By

Europeiska astronomer har använt Neutronstjärnan Interior Composition Explorer (NICER) ombord på den internationella rymdstationen (ISS) för att utföra spektralanalys av XTE J1810–189, en binär röntgenlösning med låg massa. Deras resultat, publicerade på preprint-servern arXiv, ger värdefulla insikter om den spektrala utvecklingen av detta system.

Röntgenbinärer (XRB) består av en normal stjärna eller en vit dvärg som överför massa till en kompakt neutronstjärna eller ett svart hål. Lågmassröntgenbinärer (LMXBs) och högmassröntgenbinärer (HMXBs) särskiljs baserat på följestjärnans massa.

XTE J1810–189 är en neutronstjärna LMXB med ett uppskattat avstånd mellan 11,400 28,400 och XNUMX XNUMX ljusår. Den uppvisar ett övergående beteende som växlar mellan vilande faser och perioder med ökad röntgenstrålning på grund av ansamling på neutronstjärnan.

Under ett röntgenutbrott i september 2020 observerade astronomer under ledning av Arianna Manca från University of Cagliari i Italien XTE J1810–189 för att undersöka dess spektrala utveckling. Forskarna analyserade data från 33 NICER observationer, där 23 av dem gav tillräcklig statistik för spektralanalys.

Studien visade att de flesta av observationerna kunde passa bra av en termiskt komprimerad komponent som varierade något över tiden. Fotonindexet för denna komponent nådde sitt högsta värde nära slutet av utbrottet. Temperaturen för den Comptonized svarta kroppen bestämdes till att vara omkring 0.6 keV.

Ytterligare undersökningar är nödvändiga för att avgöra om fröfotonerna för Comptonization-komponenten härrör från ackretionsskivan eller neutronstjärnan. Forskarna drog slutsatsen att XTE J1810–189 inte nådde ett fullt högt/mjukt tillstånd under utbrottet och hade en maximal uppmätt ljusstyrka på cirka en undecilion erg/s.

De NICER observationerna avslöjade också närvaron av termonukleära utbrott under utbrottsfasen, vilket indikerar närvaron av en väterik huvudsekvensstjärna i systemet.

Sammanfattningsvis ger studien värdefulla insikter i den spektrala utvecklingen av XTE J1810–189 med hjälp av NICER-data. Ytterligare forskning behövs för att till fullo förstå ursprunget till Comptonization-komponenten och systemets natur.

källa:

– Manca, A., et al. (2023). Spektralanalys av LMXB XTE J1810-189 med NICER Data. arXiv. DOI: 10.48550/arxiv.2309.06831