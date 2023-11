By

I en kylig visning av naturens konstnärskap har NASA avslöjat ett kusligt fotografi av en skalleliknande struktur som skymtar i en kolossal vulkanisk grop i Tchad. Den här benhårda bilden, tagen av en astronaut ombord på den internationella rymdstationen den 12 februari, visar den läskiga "skallen" som vilar i hjärtat av Trou au Natron, även känd som Doon Orei, en 3,300 XNUMX fot bred vulkancaldera.

Det oroande ansiktet består av natron, askekottar och skuggor. Natron, en distinkt vit substans, genererar färgen på skallens mun, näsa och vänstra kind. Det är en naturligt förekommande blandning av natriumkarbonatdekahydrat, natriumbikarbonat, natriumklorid och natriumsulfat. Samtidigt består ögonen och näshålet av askekottar, som är branta koniska kullar som bildas runt vulkaniska öppningar, som tornar upp sig över det omgivande landskapet. Skallens olycksbådande form accentueras ytterligare av skuggan som kastas av kraterns kant.

Medan Trou au Natron framstår som ödslig och utan liv idag, var det en gång en livlig glaciärsjö för ungefär 14,000 1960 år sedan. Fossiler av havssniglar och plankton upptäcktes under dess natrontäckta golv under 120,000-talet, vilket tyder på ett tidigare akvatiskt ekosystem. Dessutom identifierades algfossiler som går tillbaka 2015 XNUMX år under en efterföljande expedition XNUMX. Överraskande nog anses Trou au Natron vara en av de nyare vulkaniska egenskaperna i Tibesti-massivet, även om de omgivande vulkanerna sannolikt är mycket äldre.

FAQ:

F: Vad är natron?

S: Natron är en naturligt förekommande saltblandning som består av natriumkarbonatdekahydrat, natriumbikarbonat, natriumklorid och natriumsulfat.

F: Vad är askekottar?

S: Cinder kottar är branta koniska kullar som bildas runt vulkaniska öppningar, som reser sig över den omgivande terrängen.

F: Var ligger Trou au Natron?

S: Trou au Natron, även känd som Doon Orei, ligger i Saharaöknen, närmare bestämt inom Tibesti-massivet i Tchad.

F: Pågår fortfarande vulkanaktiviteten i Trou au Natron?

S: Även om Trou au Natron själv för närvarande inte är aktiv, ligger den nära Tarso Toussidé, som inrymmer en potentiellt aktiv stratovulkan.