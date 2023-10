NASA:s internationella team tilldelas för Artemis I-uppdraget

By

International Academy of Astronautics har tilldelat sin prestigefyllda utmärkelse 2023 Laurels for Team Achievement till det internationella team som stödde NASA:s Artemis I-uppdrag. Priset delades ut den 1 oktober under Academy Day-programmet i Baku, Azerbajdzjan. Teamet bestående av forskare, ingenjörer, tekniker och chefer inom området astronautik uppmärksammades för sin enastående prestation och prestation.

Artemis I-uppdraget, som var det första i en rad uppdrag, syftade till att etablera långsiktig utforskning vid månen och förbereda för framtida uppdrag till Mars. Priset uppmärksammar bidragen från NASA och dess partners från hela världen för att stödja flygtestet Artemis I.

Amit Kshatriya, biträdande biträdande administratör för Moon to Mars-programmet, tog emot priset på uppdrag av Artemis I-teamet. Kshatriya uttryckte tacksamhet för de samarbetsinsatser som NASA, internationella partners och industripartner har gjort för att uppnå framgången med uppdraget. Han betonade vikten av att bedriva banbrytande vetenskaplig forskning på månen och förbereda sig för mänsklighetens nästa gigantiska steg mot att utforska den röda planeten.

Artemis I-uppdraget involverade uppskjutningen av den obemannade Orion-rymdfarkosten med hjälp av Space Launch System (SLS)-raketen. Rymdfarkosten genomförde ett 25.5-dagars flygtest och täckte ett avstånd på över 1.4 miljoner miles runt månen och tillbaka till jorden. Uppdraget var en viktig milstolpe då Orion-farkosten flög längre än någon annan rymdfarkost byggd för människor och nådde cirka 270,000 XNUMX miles bortom månen. Framgången med Artemis I banade väg för det efterföljande Artemis II-uppdraget, som kommer att involvera astronauter.

Laurels-priset erkände bidragen från olika internationella partners, inklusive Europeiska rymdorganisationen (ESA), Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), den italienska rymdorganisationen, Israel Space Agency och German Aerospace Center. Deep Space Network spelade en viktig roll för att underlätta rymdkommunikation och navigering för Artemis I genom markstationer i Australien och Spanien.

Branschpartners uppmärksammades också för deras bidrag, inklusive Aerojet Rocketdyne, Jacobs, Lockheed Martin, Boeing, Teledyne Brown, United Launch Alliance, Northrop Grumman och Airbus. Kshatriya tillägnade priset till de tusentals kvalificerade arbetare och deras familjer som är involverade i att utveckla raketen, rymdfarkosten och stödsystemen för Artemis I.

International Academy of Astronautics, en oberoende icke-statlig organisation erkänd av FN, delar ut Laurels-priset. Med medlemmar från över 80 länder samlar akademin experter inom astronautik för att erkänna prestationer, diskutera banbrytande frågor och ge vägledning för icke-militär användning av rymden och utforskning av solsystemet.

Genom Artemis-programmet siktar NASA på att landa den första kvinnan och den första färgade personen på månen. Byrån kommer att utforska mer av månens yta än någonsin tidigare och använda innovativ teknik för att reda ut mysterierna i vårt solsystem och vår hemplanet till gagn för alla.

Källor: The International Academy of Astronautics.