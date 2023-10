Är Pulsar nyckeln till att hitta mörk materia?

En ny studie tyder på att pulsarer, särskilt deras kvarlevande glöd, kan hålla nyckeln till att upptäcka mörk materia partiklar som kallas axioner. Även om svagt interagerande massiva partiklar (WIMP) är den vanligaste kandidaten för mörk materia, är axioner ett annat populärt alternativ. Ursprungligen föreslogs för att ta itu med vissa komplexiteter inom partikelfysik, axioner är lågmassa, laddningsfria partiklar som inte interagerar starkt med vanlig materia eller ljus, vilket gör dem till en idealisk kandidat för mörk materia. Men utmaningen ligger i att upptäcka det svaga och diffusa ljuset som produceras av axioners sönderfall till fotoner.

Den föreslagna studien undersöker möjligheten att upptäcka den kvarvarande glöden från axioner genom att fokusera på pulsarer, som är neutronstjärnor omgivna av starka magnetfält. Pulsarer genererar kraftfulla strömmar av energi från sina magnetiska poler och producerar stora mängder axioner som i teorin sönderfaller till ljus. Studieförfattarna utvecklade en modell för att uppskatta mängden ljus som produceras av axionförfall och simulerade dess utseende i radioblixtar från kraftfulla pulsarer. De jämförde sin modell med observationer av 27 närliggande pulsarer men hittade inga bevis för axioner.

Resultaten från denna studie antar inte att axioner är mörk materia; istället undersöker de själva förekomsten av axioner. Baserat på sina observationer kunde forskarna begränsa massan av axioner och fann att de inte kan vara lättare än 10-8 elektronvolt eller tyngre än 10-5 elektronvolt. Denna massbegränsning ger värdefulla insikter i partikelfysik, men gör att partiklarnas natur fortfarande är svårfångade.

Medan sökandet fortsätter efter den svårfångade mörka materien, belyser den här studien potentialen hos pulsarer och deras kvarlevande glöd när det gäller att reda ut axions mysterier och potentiellt avslöja själva den mörka materiens natur.

Källa: Dion Noordhuis et al, "Novel Constraints on Axions Produced in Pulsar Polar-Cap Cascades," Physical Review Letters (2023).

Källa: Universe Today

Citat: "Är pulsarer nyckeln till att hitta mörk materia?" (2023, 16 oktober) hämtad 16 oktober 2023.