Människor byggde träkonstruktioner för en halv miljon år sedan, visar studien

By

Forskare från University of Liverpool och Aberystwyth University har upptäckt bevis för att människor byggde strukturer gjorda av trä för en halv miljon år sedan. Teamet grävde ut välbevarat trä vid den arkeologiska platsen Kalambo Falls i Zambia, som har anor från minst 476,000 XNUMX år tillbaka i tiden, före utvecklingen av Homo sapiens. Stenverktygssnitt på träet ger bevis på att tidiga människor formade och sammanfogade två stora stockar för att skapa en struktur, möjligen en plattform eller en del av en bostad.

Detta fynd utmanar den rådande uppfattningen att stenåldersmänniskor var nomader. Regionen gav en perenn källa till vatten och ett överflöd av mat, vilket gjorde det möjligt för dessa människor att bosätta sig och konstruera strukturer. Upptäckten av träkonstruktioner visar att dessa tidiga människor hade intelligens, fantasi och färdigheter för att skapa något som aldrig tidigare hade funnits.

Forskargruppen använde nya luminescensdateringstekniker för att bestämma åldern på fynden. Genom att analysera förra gången mineraler i den omgivande sanden exponerades för solljus kunde forskarna placera träet vid en ålder av en halv miljon år. Denna nya dateringsmetod har betydande implikationer för att förstå människans evolution och gör det möjligt att gå längre tillbaka i tiden.

Platsen för Kalambo Falls, som ligger vid Kalambofloden, ligger på gränsen mellan Zambia och Rukwa-regionen i Tanzania. Det är känt för sin arkeologiska betydelse och har nominerats för att ingå på UNESCO:s världsarvslista. De senaste resultaten framhäver vikten av platsen, och forskare argumenterar för att den ska erkännas som ett FN:s världsarv.

Denna forskning är en del av det bredare "Deep Roots of Humanity"-projektet, finansierat av Storbritanniens Arts and Humanities Research Council. Det syftar till att undersöka hur mänsklig teknik utvecklades under stenåldern. Projektet omfattar samarbete med Zambias National Heritage Conservation Commission, Livingstone Museum, Moto Moto Museum och National Museum i Lusaka. Forskarna räknar med att ytterligare spännande upptäckter kommer att dyka upp från den vattensjuka sanden på Kalambo Falls-platsen.