Ny studie visar en betydande minskning av Antarktis ishyllor

En nyligen genomförd studie finansierad av ESA:s Earth Observation Science for Society-program har visat att 40 % av Antarktis ishyllor har upplevt en betydande volymminskning under de senaste 25 åren. Denna alarmerande upptäckt belyser de eskalerande effekterna av klimatförändringar på den sydligaste kontinenten.

Ishyllor spelar en avgörande roll för att stabilisera Antarktis glaciärer genom att fungera som barriärer och bromsa isflödet till havet. Men när dessa ishyllor krymper ökar isförlusten från inlandsisen, vilket utgör ett stort hot mot de globala havsnivåerna.

Forskargruppen, ledd av forskare från University of Leeds, analyserade 100,000 162 satellitradarbilder för att nå sina slutsatser. De fann att av de 71 ishyllorna runt Antarktis har 67 avsevärt minskat i volym. Tillsammans har dessa krympande ishyllor släppt ut cirka XNUMX biljoner ton smältvatten i havet.

Studien visade att den västra halvan av Antarktis, som är utsatt för varmt vatten, har upplevt snabb erosion av sina ishyllor. Däremot har den östra halvan, skyddad av ett band av kallt vatten längs kusten, upplevt mindre isförlust.

Bland de ishyllor som hade de största isförlusterna under studieperioden var Getz Ice Shelf, som förlorade 1.9 biljoner ton is, och Pine Island Ice Shelf, som förlorade 1.3 biljoner ton is. Å andra sidan fick Amery Ice Shelf 1.2 biljoner ton is på grund av dess läge i kallare vatten.

Forskarna blev förvånade när de upptäckte att nästan hälften av ishyllorna inte visade några tecken på återhämtning, i motsats till deras förväntningar om kortsiktig krympning följt av långsam återväxt. Dr. Benjamin Davison, en forskare vid University of Leeds, kommenterade resultaten och sa: "Många av ishyllorna har försämrats mycket, med 48 som förlorat mer än 30% av sin ursprungliga massa under bara 25 år. Detta är ytterligare bevis på att Antarktis förändras på grund av klimatuppvärmningen."

Vid övervakning av polarområdet har satelliter utrustade med radarinstrument, såsom Europas Copernicus Sentinel-1-uppdrag och ESA:s CryoSat, spelat en viktig roll för att tillhandahålla data för denna studie. Dessa satelliter har gjort det möjligt för forskare att mäta förändringar i ishöjd och beräkna faktiska förändringar i isvolymen.

Resultaten av denna studie understryker det akuta behovet av globala åtgärder för att hantera effekterna av klimatförändringar. När Antarktis ishyllor fortsätter att minska kan konsekvenserna för globala havsnivåer och havscirkulationsmönster bli katastrofala.

Källor:

– ESA:s Earth Observation Science for Society-program

– University of Leeds

– Tidskriften Science Advances