Utforska den dolda världen under Antarktis istäcke

Forskare har gett sig ut på ett extraordinärt uppdrag för att avslöja de uråldriga hemligheterna som är gömda under Antarktis massiva inlandsis. Genom satellitobservationer och isgenomträngande radar har de fått värdefull inblick i en dold värld som fanns för miljoner år sedan.

I det vidsträckta området Wilkes Land i östra Antarktis har en anmärkningsvärd upptäckt gjorts. Vidsträckta åsar och dalar, skulpterade av gamla floder, har avslöjats och ger en inblick i ett pre-glacialt landskap. Denna anmärkningsvärda terräng, som täcker ett område som kan jämföras med Belgien eller delstaten Maryland, går tillbaka minst 14 miljoner år tillbaka, före frysningen av Antarktis för 34 miljoner år sedan.

Dr. Stewart Jamieson, en glaciologiprofessor vid Durham University och medledare för studien, beskriver detta fynd som en "ögonblicksbild av det förflutna." Landskapets egenskaper tyder på ett mycket varmare klimat under antiken, som potentiellt liknar regioner som dagens Patagonien.

Även om fossilregistret som hittats nära studieplatsen ger bevis på forntida palmpollen, är specifik information om det mångsidiga djurlivet som en gång bebodde denna miljö fortfarande begränsad.

Under den enorma 2.2 km till 3 km tjocka isen ligger en mystisk landmassa som fortfarande är mindre förstådd än Mars yta. Forskare föreslår att borrning genom isen för att extrahera sedimentkärnprover kan öppna en dörr för att upptäcka rester av forntida flora och fauna, vilket ger ytterligare insikter om utvecklingen av Antarktis.

Denna banbrytande studie använde toppmoderna satellitobservationer och ispenetrerande radardata som samlats in från överflygningar, och avslöjade ett distinkt begravt landskap som skiljer sig från tidigare fynd under Antarktis isiga yta. Under miljontals år har detta landskap genomgått en transformation formad av olika geologiska processer, inklusive flödet av floder, tektonisk aktivitet och glaciation.

Antarktis historia är sammanflätad med upplösningen av Gondwanas superkontinent, som omfattade dagens kontinenter som Afrika, Australien, Sydamerika och den indiska subkontinenten. Genom plattektonik separerades Antarktis gradvis från dessa landmassor, isolerades och ledde till dess unika geologiska egenskaper.

Under en varmare fas i Antarktis förflutna strömmade floder över det nyligen exponerade landskapet och nådde så småningom en kontinental kustlinje som bildades när de andra landmassorna drev isär. När temperaturen svalnade bildades små glaciärer på kullar nära floderna, vilket bidrog till fördjupningen av dalarna genom glacial erosion.

Dr Jamieson förklarar att när isisen expanderade och skapade en kylig miljö mellan isen och landskapet, bevarades denna uråldriga terräng. Under häpnadsväckande 34 miljoner år förblev landskapet fruset i tiden, och avslöjade glimtar av en era som länge gått.

FAQ:

F: Hur upptäckte forskare det antika landskapet under Antarktis is?

S: Forskare använde satellitobservationer och isgenomträngande radar för att avslöja det dolda landskapet.

F: Hur gammalt är det avtäckta landskapet före glacialtiden?

S: Landskapet går minst 14 miljoner år tillbaka i tiden.

F: Vilka bevis tyder på ett varmare klimat i antiken?

S: Forntida palmpollen som hittats nära studieplatsen indikerar ett klimat som liknar dagens Patagonien.

F: Finns det specifik information om det antika djurlivet i regionen?

S: Fossilregistret är otillräckligt för att avgöra exakt vilken art som en gång bebodde området.

F: Hur tjock är isen som täcker landskapet?

S: Isen beräknas vara mellan 2.2 km och 3 km tjock.

F: Vad kan sedimentkärnprover avslöja om den antika floran och faunan?

S: Att borra genom isen för att få sedimentprover kan ge bevis på forntida växt- och djurliv.

F: Hur har landskapet formats över tid?

S: Landskapet har utvecklats genom processer som påverkats av floder, tektonik och glaciation.

F: Vad var Antarktis koppling till superkontinenten Gondwana?

S: Antarktis var en gång en del av Gondwanas superkontinent, som också inkluderade landmassor som nu är Afrika, Australien, Sydamerika, den indiska subkontinenten och den arabiska halvön.

F: Hur länge har landskapet bevarats?

S: Landskapet har sannolikt bevarats i häpnadsväckande 34 miljoner år.