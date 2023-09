Havsisen i Antarktis når rekordlågt, väcker oro för klimatförändringarnas inverkan

Omfattningen av havsisen som omger Antarktis nådde rekordlåga nivåer under vintern, enligt US National Snow and Ice Data Center (NSIDC). Denna utveckling har väckt oro bland forskare angående de accelererande effekterna av klimatförändringar i den södra polarregionen. Minskningen av havsis täckning kan få fruktansvärda konsekvenser för djur som pingviner, som är beroende av isen för att föda upp och föda upp sina ungar. Dessutom bidrar minskningen av solljus som reflekteras av vit is tillbaka ut i rymden till den globala uppvärmningen.

Den 10 september nådde Antarktis havsis utbredning sin topp på 16.96 miljoner kvadratkilometer, det lägsta vintermaximumet sedan satellitrekord började 1979. Detta representerar en minskning med cirka 1 miljon kvadratkilometer jämfört med det tidigare vinterrekordet som sattes 1986. NSIDC senior Forskaren Walt Meier beskrev detta som ett "extremt rekordår."

Även om Arktis redan har upplevt betydande effekter från klimatförändringar, med havsis som snabbt försämrats under det senaste decenniet, har effekterna på Antarktis havsis varit mindre säkra. Den senaste tidens förändring mot rekordlåga förhållanden i regionen har dock väckt oro bland forskare att klimatförändringarna äntligen kan manifestera sig i Antarktis.

En studie som publicerades i tidskriften Communications Earth and Environment tidigare den här månaden antydde att värmande havstemperaturer, till stor del drivna av utsläpp av växthusgaser som orsakas av människor, bidrar till minskningen av havsisnivåerna sedan 2016. Detta fynd överensstämmer med behovet av att minska växthusgaser. gasutsläpp för att skydda ömtåliga ekosystem och frusna regioner i världen.

Further analysis and research are required to fully understand the implications of these record-low sea ice levels in Antarctica, but it is vital that measures are taken to mitigate climate change and reduce the negative impacts on the planet.

Källor:

- Reuters