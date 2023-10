By

Forskare från Leeds University har genomfört en studie som avslöjar att nästan hälften av Antarktis ishyllor har krympt under de senaste 25 åren, med mänskligt inducerad global uppvärmning sannolikt den främsta orsaken. Av de 162 ishyllorna som omger kontinenten har 71 minskat i volym och släppt ut 7.5 biljoner ton smältvatten i haven. Ishyllorna på den västra sidan av Antarktis, som är utsatt för varmt vatten, har till stor del minskat i storlek, medan de på den östra sidan, skyddade av kallt vatten nära kusten, antingen har förblivit desamma eller ökat i volym. Denna nettoförlust av is motsvarar 7.5 biljoner ton.

Studien, publicerad i tidskriften Scientific Advances, använde över 100,000 2 satellitradarbilder för att bedöma ishyllornas hälsa. Den fann att den västra sidan av Antarktis har varmare vattentemperaturer vid havsbotten, nära XNUMX°C, vilket är tillräckligt varmt för att smälta isen ovanför den. Å andra sidan upplever den östra sidan kallare havstemperaturer.

De krympande ishyllorna kommer att få betydande konsekvenser för den globala havscirkulationen, och fungerar som ett "transportband" som förflyttar näringsämnen, värme och kol. Issmältningen tillför sötvatten till det salta havsvattnet, vilket gör att det blir lättare och långsammare att sjunka, vilket försvagar cirkulationssystemet. Studien fann också att nästan hälften av ishyllorna krymper utan några tecken på återhämtning, tvärtemot förväntningarna att de skulle gå igenom cykler av krympning följt av återväxt.

Dr. Benjamin Davison, studiens ledande forskare, antyder att mänskligt inducerad global uppvärmning sannolikt är den främsta orsaken till isförlusten. Om förlusten berodde på naturlig klimatvariation skulle det ha funnits tecken på isåterväxt på de västra ishyllorna.

Ishyllor spelar en avgörande roll för att bromsa isflödet från glaciärer till haven. När ishyllorna försvagas eller minskar i storlek, ökar graden av is som förloras från glaciärer. Noterbart upplevde Getz Ice Shelf den största förlusten av is, med 1.9 biljoner ton förlorade under studieperioden. Merparten av denna förlust berodde på smältning vid basen av ishyllan, snarare än kalvning.

Medan studien belyser den stadiga nötningen av ishyllor på grund av smältning och kalvning, fick Amery Ice Shelf på östra sidan av Antarktis faktiskt 1.2 biljoner ton is på grund av dess kallare omgivning. Denna forskning ger ett baslinjemått för att spåra framtida förändringar när klimatet fortsätter att värmas upp.

