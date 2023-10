Partiell solförmörkelse: Vad du behöver veta

By

Om du är intresserad av att bevittna ett himmelskt skådespel, glöm inte att titta upp mot himlen denna lördagsmorgon för en partiell solförmörkelse. Det är dock viktigt att notera att det kan vara farligt för blotta ögat att se solförmörkelsen utan ordentligt ögonskydd.

Under en ringformig förmörkelse blockerar inte månen solen helt, vilket resulterar i en fascinerande "ring av eld"-effekt runt månen. Detta skiljer sig från en total förmörkelse där solen är helt skymd.

För att på ett säkert sätt observera den partiella solförmörkelsen, rekommenderas det starkt att bära specialiserade solförmörkelseglasögon. Frank Florian, Senior Manager för Planetarium and Space Sciences på TELUS World of Science, förklarar att dessa glasögon filtrerar bort 99.99 procent av ljuset och de skadliga strålarna från solen, så att endast en liten procentandel av ljuset kan passera igenom.

Tyvärr kan kanadensare inte bevittna de fulla effekterna av denna speciella förmörkelse. I Edmonton, till exempel, kommer månen att täcka cirka 54 procent av solen, vilket skapar en bild som liknar "kakmonstret som tar en tugga ur solen."

För dem som är intresserade av att observera den himmelska händelsen erbjuder TELUS World of Science en gratis teleskopvisning för att se månen som delvis täcker solen.

Den partiella förmörkelsen förväntas pågå i cirka två och en halv timme, och mitten av förmörkelsen når sitt maximum klockan 10:28 i Edmonton. Kom ihåg att prioritera ögonsäkerhet och njut av detta spektakulära evenemang på ett ansvarsfullt sätt.

Källor:

– Senior Manager of Planetarium and Space Sciences på TELUS World of Science, Frank Florian.