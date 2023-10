Studie finner att aerosoler framkallar klimatförändringar i Himalaya

En nyligen genomförd studie utförd av Physical Research Laboratory (PRL) vid Indian Space Research Organization (ISRO) i Ahmedabad har funnit att aerosoler spelar en betydande roll för att värma upp Himalaya. Detta fynd tyder på att aerosoler kommer att fortsätta att vara en avgörande drivande faktor bakom klimatförändringarna i regionen Hindu Kush-Himalaya-Tibetan Plateau (HKHTP).

Studien, som använde markbaserade observationer, satellitdata och modellsimuleringar, är den första i sitt slag för att undersöka effekten av aerosoler på HKHTP-regionen. Regionen omfattar åtta länder i södra Asien, inklusive Afghanistan, Pakistan, Indien, Kina, Bangladesh, Bhutan och Nepal. Det kännetecknas av olika landskap, nederbördsmönster, vegetation och socioekonomiska förhållanden.

Enligt studien bidrar enbart aerosoler till över 50 % av den totala uppvärmningen i den lägre atmosfären i kombination med växthusgaser. Aerosolstrålningskraftens effektivitet är särskilt hög över den indo-gangetiska slätten och Himalayas fot. Forskarna fann att effektiviteten är 2-4 gånger högre i dessa områden jämfört med andra förorenade platser i Syd- och Östasien på grund av högre optiskt djup för aerosol och aerosolabsorption.

Under ledning av senior professor S Ramachandran från PRL genomfördes forskningen i samarbete med Research Institute for Sustainability i Tyskland. Resultaten publicerades nyligen i tidskriften Science of the Total Environment. Studien belyser behovet av mer exakt representation av aerosolens egenskaper, särskilt svart kol och andra aerosoler, i klimatbedömningsmodeller.

Studien är i linje med en rapport från 2019 från International Center for Integrated Mountain Development (ICIMOD), som avslöjade att Hindu-Kush Himalaya värms upp i en snabbare takt än det globala genomsnittet. Konsekvenserna av denna snabba uppvärmning är allvarliga, inklusive accelererad reträtt av glaciärer, förändringar i den hydrologiska cykeln och förändrade nederbördsmönster i regionen.

Sammanfattningsvis illustrerar forskningen utförd av PRL det betydande bidraget från aerosoler till uppvärmningen av Himalaya. Det betonar vikten av att ta itu med aerosol-inducerad uppvärmning och dess potentiella konsekvenser för HKHTP-regionen.

