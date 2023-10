Adityas L1-uppdrag på väg att nå L1-punkten på 18 dagar: ISRO-ordförande

By

ISRO:s ordförande S Somanath har bekräftat att Aditya L1-uppdraget fortskrider på ett tillfredsställande sätt och förväntas nå L1-punkten inom de närmaste 18 dagarna. Detta uppdrag syftar till att studera solens korona och dess dynamik.

Förutom Aditya L1-uppdraget planerar ISRO även att lansera röntgenpolarimetersatelliten (XPoSat) i december. XPoSat är designad för att studera polariseringen av kosmisk röntgenstrålning.

Under en briefing på Hacking and Cyber ​​Briefing Conference lyfte Somnath fram de utmaningar som ISRO står inför när det gäller att säkra Indiens rymdinfrastruktur. Han uttryckte oro över de ökande hoten från aktörer i grannskapet som försöker tränga in i Indiens rymdsystem.

ISRO har vidtagit proaktiva åtgärder för att mildra dessa hot. Byrån har implementerat en praxis för att identifiera och åtgärda sårbarheter i själva designstadiet. Detta tillvägagångssätt säkerställer att intranät och internetsystem är fysiskt åtskilda och att hot finns i gränssnittet.

Genom att anta dessa säkerhetsåtgärder syftar ISRO till att förhindra eventuella hot från att infiltrera djupare in i rymdinfrastrukturen. Byrån är fortfarande engagerad i att skydda landets rymdtillgångar.

Källor:

– ISRO:s ordförande S Somanath, talade vid en mediagenomgång i Kochi

– ISRO:s Aditya L1 Mission och röntgenpolarimetersatellit (XPoSat)

Definitioner:

– L1 Point: En punkt i rymden där gravitationskrafterna hos två himlakroppar ungefär balanserar varandra.

– X-ray Polarimeter Satellite (XPoSat): En satellit designad för att studera polariseringen av kosmisk röntgenstrålning.