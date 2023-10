Avslöjar den dolda seismiska historien om Puget Sound

By

En banbrytande studie har kastat nytt ljus över den uråldriga seismiska aktiviteten som formade Puget Sound-regionen, hem till den livliga staden Seattle. Forskare har länge varit förbryllade över tidpunkten och omfattningen av jordbävningar som inträffade för mer än 1,100 6 år sedan i området. Men ett team av forskare har nu fastställt att två intilliggande förkastningar upplevde seismisk aktivitet inom en XNUMX-månadersperiod, vilket ger viktiga insikter i regionens förflutna.

Istället för att förlita sig på traditionella radiokoldateringsmetoder, som ofta ger osäkra resultat, vände sig forskarna till en okonventionell källa: trädringar. De analyserade de årliga tillväxtringarna av douglasgranar som dog under den uråldriga seismiska händelsen och som därefter begravdes under lera eller nedsänktes i vatten. Genom att noggrant undersöka mönstren i trädringarna upptäckte teamet att träden från olika platser dog samtidigt, vilket tyder på att Seattle och Saddle Mountain Faults sprack under samma period.

Studiens resultat tyder på två möjliga scenarier: antingen två nära varandra belägna jordbävningar med magnituden 7.5 och 7.3 inträffade inom 6 månader från varandra, eller ett enda skalv med magnituden 7.8 påverkade båda förkastningarna. I båda fallen var jordbävningarna mycket destruktiva och jämförbara i intensitet med den förödande jordbävningen i San Francisco 1906. Dessa insikter ger inte bara viktig information för att förstå den tidigare seismiska aktiviteten i regionen utan har också betydande konsekvenser för framtida jordbävningsplanering och byggnadsdesign.

Kunskapen från denna forskning kan hjälpa forskare och ingenjörer att bättre förbereda sig för potentiella framtida jordbävningar i Puget Sound-regionen. Genom att förstå tidpunkten och intensiteten av tidigare jordbävningar kan krishanteringsstrategier förbättras, och byggnadsföreskrifter kan revideras för att ta hänsyn till risken för stora stötar eller flera rygg mot rygg skalv. Denna studie markerar ett stort steg framåt i vår förståelse av den seismiska historien om Puget Sound och förstärker behovet av pågående forskning och beredskap i jordbävningsutsatta regioner.

FAQ

1. Hur bestämde forskarna tidpunkten för de gamla jordbävningarna?

Forskarna undersökte de årliga tillväxtringarna av douglasgranar som dog under den seismiska händelsen. Genom att analysera mönstren i trädringarna kunde de fastställa att träden från olika platser dog samtidigt, vilket tyder på att jordbävningarna inträffade inom en 6-månadersperiod.

2. Vilka var de två möjliga scenarierna för jordbävningarna?

Baserat på storleken på förkastningarna, uppskattade teamet att antingen två nära varandra belägna jordbävningar med magnituden 7.5 och 7.3 inträffade inom 6 månader från varandra, eller att ett enda skalv med magnituden 7.8 påverkade båda förkastningarna.

3. Vilka är konsekvenserna av denna forskning för framtida jordbävningsplanering och byggnadsdesign?

Resultaten av denna studie har betydande konsekvenser för framtida jordbävningsplanering och byggnadsdesign i Puget Sound-regionen. Kunskapen från att förstå tidpunkten och intensiteten av tidigare jordbävningar kan hjälpa krishanteringsstrategier och byggregler att bättre förbereda sig för potentiella framtida jordbävningar. Detta kan inkludera att överväga möjligheten av stora stötar eller rygg mot rygg skalv i byggnadskonstruktioner och revidera markrörelsekartor som används för byggnormer.

Källor:

– ”En kraftig jordbävning (eller två) skramlade Puget Sound för 1,100 XNUMX år sedan” – Eos