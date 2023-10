En smygtitt på nästa generations nya antenner för mycket stora arrayer

National Radio Astronomy Observatory (NRAO) har avslöjat en prototyp av radioteleskopantenner för sin kommande nästa generation Very Large Array (ngVLA). Avtäckningen ägde rum vid en workshop som hölls vid Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences i Leipzig, Tyskland.

Prototypen har en 18-meters skål som består av 76 individuella aluminiumpaneler. Skålens unika design gör att den tål extrema förhållanden som temperaturförändringar, vind och gravitation samtidigt som den behåller sin exakta form. Den består av 724 bitar som hålls ihop med 2,500 43 skruvar och väger XNUMX ton. Designen kan enkelt transporteras och monteras på olika platser över hela världen.

Avtäckningen kommer efter att Associated Universities, Inc. (AUI) fått ett anslag på 21 miljoner dollar från National Science Foundation (NSF) för att förbättra ngVLA:s design. Dessutom fick mtex antennteknologi, företaget bakom prototypen, ett bidrag på 1 miljon dollar från New Mexico Local Economic Development Act (LEDA) för utvecklingen av en ny anläggning i Albuquerque.

ngVLA kommer att ersätta den nuvarande Jansky Very Large Array (VLA) som ligger i Socorro, New Mexico. Den kommer att bestå av 244 fat, var och en på 18 meter, och kommer att ha 10 gånger så stor känslighet som sin föregångare. Bygget av ngVLA är planerat att påbörjas 2026, med preliminära observationer planerade till 2029 och fullständiga vetenskapliga operationer som börjar 2035.

ngVLA:s viktigaste vetenskapsmål inkluderar att studera exoplaneter i jordstorlek, astrobiologi och astrokemi för exoplanetära system, bildandet och utvecklingen av tidiga galaxer, galaktiska centrumpulsarer och supermassiva svarta hål.

Jansky VLA, känd för sitt framträdande i filmen "Contact", har en betydande historia inom banbrytande radioastronomiforskning sedan dess invigning 1980. Den har bidragit till studiet av olika himmelska objekt och fenomen, inklusive is på Merkurius, supermassiv svart hål, mikrokvasarer, Einstein-ringar, gammastrålningskurar, supernovor och otaliga stjärnor och planeter i hela universum.

Källa: Universe Today