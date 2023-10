NASA:s rymdteleskop James Webb tar bilder av Jet Stream på Jupiter

I juli 2022 använde NASA:s rymdteleskop James Webb (JWST) sin NIRCam (Near-Infrared Camera) för att fånga fantastiska infraröda bilder av Jupiter, den största planeten i solsystemet. Inom dessa bilder gjorde forskare en häpnadsväckande upptäckt – en jetström på de nordliga breddgraderna strax ovanför Jupiters ekvator och ovanför dess molntoppar. Denna jetström sträcker sig över 4,800 3,000 kilometer (515 320 miles) och når hastigheter på 5 kilometer i timmen (XNUMX miles per timme), vilket gör den mer än dubbelt så snabb som en kategori XNUMX-orkan på jorden.

Detta oväntade fynd överraskade forskarna som var involverade i studien. Dr Ricardo Hueso, huvudförfattare och föreläsare vid universitetet i Baskien i Spanien, uttryckte sin förvåning och konstaterade att de tidigare suddiga disen i Jupiters atmosfär nu framstår som tydliga drag som kan spåras tillsammans med planetens snabba rotation.

Jetströmmens höga hastighet tillskrivs Coriolis-effekten, som får planetkroppar att snurra snabbare vid deras ekvatorer. Medan jorden snurrar i ungefär 1,600 1,000 kilometer i timmen (43,000 28,273 miles per timme) på sin ekvator, upplever Jupiters ekvator hastigheter på ungefär 9 50 kilometer i timmen (XNUMX XNUMX miles per timme). Dessa extrema hastigheter bidrar till Jupiters rotationsperiod på XNUMX timmar och XNUMX minuter vid ekvatorn och resulterar i kraftiga vindstormar inom dess massiva moln.

Forskargruppen förlitade sig på data från JWST för att observera Jupiters höga höjder, medan NASA:s Hubble Space Telescope gav observationer av lägre höjder. Genom att analysera vindhastigheter på olika höjder, så kallade vindsaxar, fastställde forskarna att jetströmmens hastighet minskade när höjden minskade i Jupiters atmosfär. Några miles under jetströmmen uppmättes vindhastigheterna till 362 kilometer i timmen (225 miles per timme) och 402 kilometer per timme (250 miles per timme).

Jupiters ekvatorialstratosfär visar ett komplext men ändå repeterbart mönster av vindar och temperaturer. Dr Leigh Fletcher, medförfattare till studien och professor i planetvetenskap vid University of Leicester, föreslår att den nyupptäckta jetströmmen kan vara kopplad till detta oscillerande mönster. Framtida observationer kommer att hjälpa till att testa denna teori och belysa jetströmmens variabilitet under de kommande åren.

Det är inte första gången jetströmmar har observerats på Jupiter. Under början av 2010-talet upptäckte NASA:s rymdfarkost Cassini liknande aktivitet strax ovanför gasjättens ekvator, med beräknade hastigheter på 523 kilometer i timmen (325 miles per timme).

Vid sidan av jetströmmen avslöjade bilderna som tagits av JWST också Jupiters svaga ringar, dess norra och södra norrsken och två av dess mindre månar, Amalthea och Adrastea. Jupiters ringar upptäcktes första gången av NASA:s rymdfarkost Voyager 1 1979, och det är teoretiskt att de bildades från meteoroidnedslag på en av Jupiters månar. I likhet med jorden genererar Jupiters massiva magnetfält dess norrsken, som är 20,000 1892 gånger starkare än jordens magnetfält. Månarna Amalthea och Adrastea upptäcktes 1979 respektive XNUMX och kretsar kring Io, en av Jupiters galileiska månar.

Rymdteleskopet James Webb kommer att fortsätta att avslöja ny information om Jupiters fascinerande egenskaper under de kommande åren. Forskare väntar ivrigt på framtida upptäckter som kommer att bidra till vår kunskap om denna gasjätte.

Källor:

– Studie publicerad i Nature Astronomy

– Universitetet i Baskien

– University of Leicester