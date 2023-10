Forskare upptäcker potentiell Mud Lake på Mars

By

Forskare har hittat bevis på vad de tror en gång var en lersjö på Mars, vilket kan ge värdefulla ledtrådar i sökandet efter tecken på tidigare liv på planeten. Studien fokuserade på Hydraotes Chaos, en region av kaos terräng på Mars som består av berg, kratrar och dalar. Forskare analyserade bilder tagna av NASA:s Mars Reconnaissance Orbiter och identifierade ett plant område inom Hydraotes Chaos som visade tecken på att sediment och lera bubblade upp under ytan.

Studien tyder på att för cirka 3.4 miljarder år sedan bröt ett system av akviferer i Hydraotes Chaos samman, vilket ledde till massiva översvämningar som avsatte stora mängder sediment på ytan. Detta sediment, om det undersöks noggrant, kan potentiellt innehålla biosignaturer av tidigare liv på Mars. Forskarna tror att sedimentet i lersjön bildades för cirka 1.1 miljarder år sedan, långt efter att Mars grundvatten sannolikt hade försvunnit och planeten blivit ogästvänlig.

I framtiden hoppas forskare kunna undersöka den gamla lersjön ytterligare för att avgöra när Mars kan ha varit beboelig och potentiellt värd för liv. NASA:s Ames Research Center utvecklar ett instrument som heter EXCALIBR (Extractor for Chemical Analysis of Lipid Biomarkers in Regolith), som kan användas för att testa stenar för biomarkörer, särskilt lipider. Det finns överväganden att ta EXCALIBR på ett framtida NASA-uppdrag till antingen månen eller Mars, med Hydraotes Chaos som en potentiell landningsplats för detta instrument.

Denna forskning kastar nytt ljus över möjligheten att Mars en gång hyser liv och belyser vikten av ytterligare utforskning och analys av Mars terräng. Det erbjuder spännande möjligheter för framtida uppdrag som försöker avslöja Mars mysterier och potentiella tecken på tidigare liv.

Källa: Naturvetenskapliga rapporter