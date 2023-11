Ny artikel: Avslöja mysterierna i Trou au Natron: Ett outforskat geologiskt under

By

Mitt i norra Tchads vidsträckta vidd ligger ett gåtfullt geologiskt under känt som Trou au Natron. Denna fängslande funktion, en vulkanisk grop och sodasjö, ger en slående bild som liknar ett spöklikt ansikte som stirrar tillbaka på dig. Fascinerande nog tog en astronaut ombord på den internationella rymdstationen ett suggestivt fotografi av denna himmelska vy den 12 februari 2023.

Trou au Natrons "ansikte" som dyker in i de geologiska detaljerna är delvis definierat av kastade skuggor från kanten av en kaldera, en vulkankrater född från antingen ett våldsamt utbrott eller ytans kollaps till en delvis tömd magmakammare. Tillför djup och karaktär till detta eteriska ansikte är "ögonen" och "näsan", som bildas av imponerande askekoner som omger vulkaniska öppningar. Dessa askekottar, som tros vara relativt unga i geologiska tidsskalor, har troligen uppstått under de senaste miljoner åren, potentiellt till och med så sent som de senaste tusen åren.

Men den mest fängslande aspekten av detta överjordiska skådespel ligger i "munnen". Omkring den finns en mineralskorpa som består av natron, en saltlösning av natriumkarbonat, natriumbikarbonat, natriumklorid och natriumsulfat. Denna skorpa visar sig när hett källvatten ackumuleras på ytan, för att sedan avdunsta och ge upphov till mineralrik ånga från den geotermiskt aktiva regionen.

Trou au Natron ligger inbäddat sydost om Tarso Toussidé, med ett vidsträckt vulkanlandskap prickat med fumaroler och en aktiv stratovulkan. Som ett av många vulkantoppmöten som pryder Tibestibergen, har detta område bevittnat en handfull relativt nyliga men knappt dokumenterade vulkanutbrott.

Att locka fram ytterligare mystik är Trou au Natrons avlägsna och otillgängliga natur, vilket komplicerar vetenskapliga utforskningssträvanden. En viss insikt har dock hämtats från prover som tagits under en expedition på 1960-talet. Dessa sten- och fossilexemplar tyder på att Trou au Natron en gång i tiden översvämmades med en glaciärsjö, troligen flera hundra meter djup, för cirka 14,000 2015 år sedan. Dessutom ledde en tysk forskare vid namn Stefan Kröpelin 120,000 en expedition till platsen och återvann fossila vattenalger som uppskattas ha frodats för cirka XNUMX XNUMX år sedan.

Medan tillgången på marken fortfarande är begränsad, har satellitobservationer spelat en avgörande roll för att reda ut några av regionens hemligheter. Forskare från University of Cambridge, med hjälp av data som samlats in av NASA:s Terra-satellits ASTER-sensor, sammanställde noggrant en preliminär krönika av vulkanisk aktivitet i området. Denna forskning avgränsar regionens vulkaniska historia i sex distinkta faser, med uppkomsten av Trou au Natron som en av de senaste betydande geologiska händelserna.

Låt Trou au Natron fungera som en gripande påminnelse om de extraordinära geologiska underverk som förblir dolda under jordens yta. Dess avlägset läge och begränsade utforskning kan hölja det i mystik, men genom forskarnas gemensamma ansträngningar och tekniska framsteg kommer vi närmare att få en bättre förståelse av detta överjordiska spektakel.

FAQ

F: Vad är Trou au Natron?

S: Trou au Natron är en vulkanisk grop och sodasjö som ligger i norra Tchad. Den har ett distinkt utseende som liknar ett spöklikt ansikte.

F: Hur bildades Trou au Natrons "ansikte"?

S: Kasta skuggor från kanten av en kaldera, tillsammans med askekoner som omger vulkaniska öppningar, bidrar till att ansiktet bildas.

F: Vad är "munnen" på Trou au Natron gjord av?

S: "Munnen" är omgiven av en mineralskorpa som består av natron, som är en blandning av olika natriumsalter.

F: Vad vet vi om Trou au Natrons vulkaniska historia?

S: Trou au Natrons vulkaniska aktivitet har varit sparsamt dokumenterad, men satellitobservationer och geologiska prover indikerar relativt nyliga utbrott och en glaciärsjö som fyllde gropen för tusentals år sedan.

F: Är Trou au Natron lättillgänglig för vetenskapliga studier?

S: Det avlägsna läget och den utmanande terrängen gör Trou au Natron svåråtkomlig, vilket begränsar vetenskaplig forskning och utforskning.