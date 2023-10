LZ-projektet i South Dakota stiger framåt i Global Dark Matter Race

By

I jakten på att upptäcka mörk materia har LUX-ZEPLIN (LZ)-projektet i South Dakota dykt upp som föregångare. Beläget nästan en mil under ytan vid Sanford Underground Research Facility (SURF) i Lead, South Dakota, är LZ ett banbrytande experiment med mörk materia finansierat av United States Department of Energy (DOE) Office of Science.

De senaste resultaten från de första 60 dagarna av sökningen har placerat LZ före andra experiment över hela världen, inklusive de i Kanada, Korea, Kina och Europa. Projektets talesperson, Dr. Chamkaur Ghag, jämför LZ med en racerbil som har byggts noggrant och som nu slår hastighetsrekordet i land. Denna prestation markerar ingången till okända upptäcktsterritorium för projektet.

Mörk materia, ett svårfångat ämne som tros utgöra en betydande del av universum, har länge förbryllat forskare. Den interagerar inte med ljus, vilket gör direktdetektering otroligt utmanande. Syftet med LZ-experimentet är att upptäcka de otroligt sällsynta interaktionerna mellan mörk materia partiklar och vanlig materia genom att använda en stor tank flytande xenon omgiven av känsliga detektorer.

Fördelen med LZ ligger i dess förbättrade känslighet och större xenonmål jämfört med tidigare experiment. Dess placering djupt under jorden minimerar störningar från kosmiska strålar, vilket möjliggör mer exakta mätningar. Projektets framgång hittills placerar det i spetsen för den globala kapplöpningen för att låsa upp den mörka materiens mysterier.

FAQ:

F: Vad är mörk materia?

S: Mörk materia är en hypotetisk form av materia som tros utgöra cirka 85 % av universums totala massa. Det interagerar inte med ljus och har endast observerats indirekt genom dess gravitationseffekter på synlig materia.

F: Hur fungerar LZ-experimentet?

S: LZ-experimentet använder en stor tank med flytande xenon som mål för att detektera interaktioner mellan mörk materia partiklar och vanlig materia. När en mörk materia partikel kolliderar med en xenonatom producerar den en liten ljusblixt och frigör elektroner, som sedan upptäcks av känsliga instrument som omger tanken.

F: Varför ligger LZ under jorden?

S: LZ ligger djupt under jorden för att skydda experimentet från kosmisk strålning, som kan störa upptäckten av mörk materia partiklar. Det underjordiska läget ger en tystare miljö för mer exakta mätningar.