NASA övervakar kolossal asteroid som närmar sig jorden

NASA övervakar noga närmandet av en massiv asteroid känd som 1998 HH49. Denna asteroid beräknas vara lika stor som en byggnad på 600 fot och kommer att flyga förbi jorden i morgon, den 17 oktober. Med en närmaste inflygning på cirka 1.17 miljoner kilometer har NASA klassificerat denna asteroid som potentiellt farlig på grund av dess storlek.

Tillhör Apollo-gruppen av asteroider, som korsar jorden och utgör potentiella hot, observerades 1998 HH49 första gången den 28 april 1998. Den kommer att färdas med en relativ hastighet av 53,233 2013 kilometer i timmen. Apolloklassen av asteroider fick uppmärksamhet XNUMX när Chelyabinsk-meteoren, som tillhör denna grupp, exploderade ovanför Rysslands Chelyabinsk-stad och orsakade omfattande skador och skador.

För att utvärdera risken för stötar och bättre förstå omloppsbanan för dessa jordnära asteroider, använder NASA ett sofistikerat system som kallas Sentry II. Genom att samla in exakta observationer av en asteroids position på himlen, rapporteras data till Minor Planet Center, som sedan matar in den informationen till Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS). CNEOS använder dessa data för att fastställa asteroidens mest sannolika bana runt solen.

Sentry II använder en unik algoritm för att bedöma potentiella påverkanscenarier och väljer strategiskt slumpmässiga punkter inom osäkerhetsregionen för att identifiera händelser med låg sannolikhet. Detta gör att NASA kan övervaka och spåra potentiellt farliga asteroider och utfärda varningar vid behov.

Eftersom solstormar och asteroider fortsätter att utgöra risker för vår planet, ger NASA:s flitiga övervakning och avancerade system viktig information för att skydda jorden från potentiella effekter.

