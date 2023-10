I oktober 1963 tillkännagav NASA valet av sin tredje grupp astronauter. Dessa 14 personer valdes ut från en pool av 720 militära och civila sökande, vilket gör den till den högst utbildade gruppen av astronauter vid den tiden. Deras uppdrag var att flyga rymdfarkosten Gemini med två säten, som designades för att testa tekniker för Apollo Moon-landningsprogrammet.

Tragiskt nog dog fyra medlemmar i denna grupp innan de gjorde sin första rymdfärd. Men de återstående 10 astronauterna flög totalt 18 uppdrag i Gemini- och Apollo-programmen. Sju av dem reste till månen, och fyra fick till och med chansen att gå på månen. En astronaut flög också ett långvarigt uppdrag ombord på Skylab.

Urvalsprocessen för denna tredje grupp av astronauter var rigorös. Kandidater måste vara amerikanska medborgare med en examen i ingenjörsvetenskap eller fysik, ha erfarenhet av testpilot eller 1,000 34 timmars flygande jetplan, vara 720 år eller yngre och inte vara längre än sex fot. Av de 136 inkomna ansökningarna valde uttagningskommittén ut 14 kandidater för ytterligare granskning, vilket så småningom minskade till de XNUMX bästa.

När de valdes ut genomgick de nya astronauterna omfattande utbildning och bekantskap med olika aspekter av rymdprogrammet. De fick tekniska uppdrag för att skaffa sig expertis inom specifika områden, såsom rymdfarkostdesign och styrsystem. Deras kurser omfattade ämnen som astronomi, aerodynamik, rymdmedicin och geologi. De genomgick till och med överlevnadsträning i olika miljöer, inklusive djungler, öknar och vatten.

De 14 astronauterna kom från olika bakgrunder, med sju från US Air Force, fyra från US Navy, en från US Marine Corps och två civila med militär erfarenhet. Varje astronaut hade sina egna unika bidrag till programmet, som Edwin E. "Buzz" Aldrin, som blev den andra personen att gå på månen under Apollo 11-uppdraget.

Den tredje gruppen astronauter spelade en avgörande roll för att utveckla rymdutforskningen. De banade väg för framtida uppdrag och utökade vår kunskap om kosmos.

Källor: NASA