NASA tänjer på gränserna för 3D-utskrift med RAMFIRE raketmunstycke

I en banbrytande prestation har NASA-ingenjörer, i samarbete med Elementum 3D, framgångsrikt testat ett 3D-tryckt raketmotormunstycke tillverkat av aluminium. Detta framsteg signalerar en betydande milstolpe i NASA:s pågående ansträngningar att utnyttja additiv tillverkningsteknik för utforskning av rymden.

Traditionellt har aluminium inte använts i stor utsträckning i raketer på grund av dess låga värmetolerans, vilket kan leda till sprickbildning under de extrema temperaturerna vid raketmotorexplosioner. Under NASA:s initiativ för Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution (RAMFIRE) togs en lösning fram för att möta denna utmaning, vilket gjorde att aluminium kunde visa upp sina positiva egenskaper.

Den viktigaste innovationen ligger i designen av själva raketmunstyckena, med interna kanaler som effektivt omdirigerar värme och förhindrar att metallen smälter. Genom att använda laserpulverstyrd energideposition (LP-DED) 3D-utskrift kan RAMFIRE-munstycket tillverkas i ett stycke, vilket eliminerar behovet av tusentals separata komponenter som skulle krävas med traditionella tillverkningsmetoder.

Paul Gradl, chefsutredare för RAMFIRE-initiativet vid NASA:s Marshall Space Flight Center, uttryckte sin optimism angående resultatet och samarbetsansträngningarna för att utveckla och skriva ut raketmunstycket. Han lyfte fram bidragen från industripartnerskap och sa: "Vi har minskat stegen som är involverade i tillverkningsprocessen, vilket gör att vi kan göra storskaliga motorkomponenter som en enda konstruktion på några dagar."

Den framgångsrika testningen av de 3D-printade munstyckena under extrem värme- och trycksimuleringar öppnar nya möjligheter för rymdutforskning. Aluminiummaterialets lätta natur gör att större nyttolaster kan skickas ut i rymden, vilket revolutionerar transportkapaciteten hos NASA:s raketer.

Ser fram emot planerar NASA att utöka sin tillämpning av additiv tillverkning till andra projekt som involverar aluminium, inklusive produktion av satellitdelar. Organisationen syftar också till att främja ökat samarbete med ytterligare additiv tillverkningsföretag, intressenter och forskningsorgan.

RAMFIRE-raketmunstycket representerar inte bara en spelväxlare för NASA utan banar också väg för utökad utforskning av jordens omloppsbana, månen, Mars och bortom.

FAQ

1. Vad är RAMFIRE?

RAMFIRE står för Reactive Additive Manufacturing för den fjärde industriella revolutionen. Det är ett initiativ från NASA som syftar till att utnyttja additiv tillverkningsteknik för rymdutforskning.

2. Hur skiljer sig RAMFIRE-raketmunstycket från traditionella raketmunstycken?

RAMFIRE-raketmunstycket har interna kanaler som omdirigerar värme och förhindrar att aluminiummaterialet smälter under extrema temperaturer. Traditionella raketmunstycken gjorda av aluminium är benägna att spricka på grund av sin låga värmetolerans.

3. Hur tillverkas RAMFIRE-munstycket?

RAMFIRE-munstycket produceras med hjälp av laserpulverriktad energideposition (LP-DED) 3D-utskrift. Detta gör att munstycket kan konstrueras som ett stycke, vilket eliminerar behovet av att montera tusentals separata komponenter.

4. Vilka är fördelarna med att använda det 3D-printade RAMFIRE-munstycket?

Det lätta aluminiummaterialet som används i RAMFIRE-munstycket gör att större nyttolaster kan skickas ut i rymden. Denna viktminskning erbjuder betydande fördelar när det gäller raketeffektivitet och utökade möjligheter för rymdutforskning.