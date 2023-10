STS-58: Genomförande av livsvetenskaplig forskning i rymden

By

Den 18 oktober 1993 gick rymdfärjan Columbia ombord på uppdraget STS-58 Spacelab Life Sciences 2 (SLS-2). Detta uppdrag syftade till att främja förståelsen av fysiologisk anpassning till rymdfärder genom en serie banbrytande experiment. Den sju medlemmarna besättningen på STS-58 bestod av befälhavaren John E. Blaha, piloten Richard A. Searfoss, nyttolastbefälhavaren Dr. M. Rhea Seddon, uppdragsspecialisterna William S. McArthur, Dr. David A. Wolf, Shannon M. Lucid , och nyttolastspecialist Dr. Martin J. Fettman.

Huvudsyftet med uppdraget var att studera de kardiovaskulära, pulmonella, regulatoriska, neurovestibulära och muskuloskeletala systemen för att få insikter i de fysiologiska svaren på rymdfärd. Under loppet av 14 dagar utförde besättningen 14 experiment, där åtta av dem involverade astronauterna som försökspersoner och de återstående sex med laboratorieråttor.

För att optimera vetenskapsutbytet för huvudutredarna delades det ursprungliga Spacelab-4-uppdraget, som var övertecknat, upp i två uppdrag. Detta STS-58-uppdrag, som den andra delen, fick namnet SLS-2. Det tidigare SLS-1-uppdraget hade ägt rum i juni 1991 och involverade nio experiment utförda av en besättning på sju personer.

Rymdfärjan Columbia lyfte från Kennedy Space Center i Florida och genomförde den 15:e uppskjutningen av sin livstid. Besättningen arbetade i Spacelab-modulen, som var monterad i skyttelns lastfack. Denna modul hade utvecklats av European Space Agency (ESA) och hade även använts i tidigare uppdrag.

Experimenten på STS-58 krävde att besättningsmedlemmarna samlade in och analyserade omfattande data, både före och under uppdraget. Till exempel hade Lucid och Fettman katetrar gängade genom sina armvener in i sina hjärtan för att direkt mäta effekten av viktlöshet på centralt venöst tryck. Besättningen studerade också sensorisk motorisk anpassning, med hjälp av en roterande kupol med färgade prickar och en roterande stol för att mäta astronauternas uppfattning och reflexer i viktlöshet.

Förutom de vetenskapliga experimenten ägnade sig besättningen åt andra aktiviteter, som att delta i Extended Duration Orbiter Medical Program och kommunicera med människor på marken genom Shuttle Amatörradioexperiment. De passade också på att ta mer än 4,000 XNUMX fotografier av jorden nedanför.

Sammantaget var STS-58-uppdraget en betydande milstolpe inom biovetenskaplig forskning som utfördes i rymden. Det gav värdefulla insikter om fysiologisk anpassning till rymdfärd och banade väg för framtida uppdrag och experiment inom detta område.

