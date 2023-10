Nya insikter om antikt romerskt glas avslöjar potentialen för fotoniska kristaller

By

Forskare har gjort en anmärkningsvärd upptäckt på flera antika romerska arkeologiska och byggplatser. Fragment av antika romerska glaskärl, som har begravts under jorden i århundraden, har visat sig ha en unik modern teknisk potential. Dessa glasfragment, kända för sina fantastiska iriserande färger, innehåller faktiskt fotoniska kristaller som kan producera optiska effekter genom att filtrera och reflektera ljus.

Fotoniska kristaller är nanostrukturer med ordnade arrangemang av atomer som kan skapa iriserande färg. De finns i olika djur och har också konstruerats på konstgjord väg för ett brett spektrum av tillämpningar. Förekomsten av fotoniska kristaller på antika romerska glasskärvor var dock inget som forskargruppen från början förutsåg.

Upptäckten gjordes av ingenjörsprofessorerna Fiorenzo Omenetto och Giulia Guidetti vid Tufts Universitys Silklab. Den molekylära strukturen hos dessa små glasskärvor omarrangeras under tusentals år, vilket resulterar i bildandet av fotoniska kristaller. De unika atom- och mineralstrukturerna på glasskärvorna genererades av exponering för miljöförhållanden som förändringar i pH och variationer i grundvattnet.

Forskargruppen kallade kärleksfullt en särskilt fängslande glasskärva "Wow-glas" på grund av dess gnistrande utseende. Denna skärva återfanns från en plats nära dagens Aquileia, Italien, en antik romersk stad. Svepelektronmikroskopi avslöjade den strukturella sammansättningen och elementaranalys av glaset.

Den gyllene speglade patinan på glasets utsida tillskrivs bildandet av Bragg-staplar, som är lager av kiseldioxid med omväxlande tätheter. Teamet tror att denna formation är resultatet av korrosion och återuppbyggnadsprocesser som drivs av jord, mineraler, regnvatten och andra faktorer. Skikten av kristallint material är otroligt ordnade och består av hundratals alternerande kisel- och mineralskikt.

Dessa fynd öppnar möjligheter för att replikera och påskynda tillväxten av optiska material i labbet. Istället för att behöva tillverka dem kan forskare kanske odla dessa material med liknande processer som förekommer naturligt på antika romerska glasskärvor.

Sammantaget kastar detta genombrott nytt ljus över det antika romerska glaset och dess outnyttjade tekniska potential. Studien, "Fotoniska kristaller byggda av tiden i antikt romerskt glas", publicerades i Proceedings of the National Academy of Sciences.

FAQ

Vad är fotoniska kristaller?

Fotoniska kristaller är nanostrukturer som har ordnade arrangemang av atomer, vilket resulterar i unika optiska effekter. De kan filtrera och reflektera ljus, vilket ger iriserande färg. Dessa kristaller finns i naturen i olika djur och har också konstruerats på konstgjord väg för ett brett spektrum av tillämpningar.

Vilken betydelse har de fotoniska kristallerna på antika romerska glas?

Upptäckten av fotoniska kristaller på antika romerska glasfragment ger insikt i den unika tekniska potentialen hos dessa artefakter. Den avslöjar den naturliga bildningen av optiska material över tiden, som potentiellt kan replikeras och accelereras i labbet. Detta öppnar möjligheter för att odla optiska material snarare än att enbart förlita sig på tillverkningsprocesser.

Hur bildades de fotoniska kristallerna på de gamla romerska glasskärvorna?

Bildandet av fotoniska kristaller på glasskärvorna tros vara ett resultat av korrosion och rekonstruktionsprocesser. Förändringar i miljöförhållanden, såsom pH och grundvattenvariationer, tillsammans med förekomsten av jord och mineraler, bidrog till diffusion och cyklisk korrosion av kiseldioxiden i glaset. De resulterande skikten av kristallint material är otroligt ordnade och består av omväxlande kisel- och mineralskikt.