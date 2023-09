Blue Origins nya Shepard Suborbital Vehicle förblir jordat i över ett år

Blue Origins nya Shepard suborbitalfordon har nu varit på jord i över ett år sedan den senaste lanseringen i september 2022. Under den lanseringen upplevde fordonets återanvändbara förstastegsbooster ett problem och kraschade, medan kapseln utlöste sitt nödflyktssystem och landade säkert. med alla dess forskningsnyttolaster intakta. En undersökning gjord av Blue Origin avslöjade att munstycket på det första stegets BE-3PM-motor led av ett termostrukturellt fel, vilket ledde till en felinställning av dragkraften och att uppdraget avslutades i förtid.

I mars tillkännagav Blue Origin korrigerande åtgärder som de implementerade, vilket inkluderade designändringar av förbränningskammaren och driftsparametrar för att lösa problem med munstyckesbulk och temperaturproblem med heta streck. Företaget uttryckte sina förväntningar på att snart återvända till flygningen och återlansera samma uppsättning av 36 forskningsnyttolaster. Det har dock gått 5.5 månader sedan uppdateringen, och New Shepard har ännu inte tagit fart.

Även om Blue Origin inte har gett betydande uppdateringar om New Shepards status eller en tidslinje för dess återgång till flygningen, har dess främsta konkurrent, Virgin Galactic, framgångsrikt lanserat fyra passageraruppdrag med sitt VSS Unity-rymdplan under denna period. Virgin Galactic har nu åtta rymduppdrag, två fler än Blue Origin. Även om båda företagen strävar efter att erbjuda kunderna en kortvarig upplevelse av viktlöshet och en glimt av jorden från rymden, förblir VSS Unity i omloppsbana under en betydligt längre varaktighet på 60 till 90 minuter, jämfört med New Shepards 10 till 12 minuter.

Blue Origin är fortfarande fast besluten att lösa de tekniska problemen med New Shepard och återvända till flyget så snart som möjligt. Den längre varaktigheten av Virgin Galactics flygningar kan ge dem en konkurrensfördel på marknaden för suborbital rymdturism för dem som söker en mer utökad upplevelse bortom gränserna för jordens atmosfär.

Definitioner:

– Suborbitalt fordon: En rymdfarkost utformad för att nå rymden men inte uppnå en stabil bana runt jorden.

– Återanvändbar förstastegsbooster: Det första steget av en raket som tillhandahåller det mesta av framdrivningen under uppskjutningen och som kan återvinnas och återanvändas för efterföljande uppdrag.

– Anomali: En avvikelse från det förväntade eller normala beteendet.

– BE-3PM-motor: Motorn som används på första etappen av Blue Origins nya Shepard-fordon.

