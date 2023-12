Ny artikel: De mystiska och melodiösa snabba radioutbrotten

By

Snabba radioskurar (FRB), dessa gåtfulla millisekunder långa utbrott av radiovågor från rymden, har precis blivit lite främmare. FRB är ett kosmiskt pussel som har fascinerat astronomer sedan de upptäcktes 2007. Dessa intensiva energiutbrott kan frigöra lika mycket kraft på en bråkdel av en sekund som solen genererar på ett helt år. Men deras ursprung förblir ett mysterium.

I en nyligen publicerad studie publicerad i Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, har forskare gjort en spännande upptäckt kring en upprepande FRB kallad FRB 20220912A. Med hjälp av Allen Telescope Array (ATA) från Kalifornien-baserade SETI Institute, observerade forskare 35 skurar från denna speciella källa under en tidsperiod på två månader.

Det distinkta mönstret som observeras i FRB 20220912A skiljer sig från andra kända upprepande FRB. Varje skur uppvisade ett märkbart fall i mittfrekvensen, vilket skapade en "himmelsk glidvissel"-effekt. När forskarna omvandlade signalerna till ljud med hjälp av en xylofon, motsvarade höga toner början av skurarna, medan låga toner avslutade sekvensen.

Frånvaron av ett urskiljbart mönster i tidpunkten för varje skur ökar mysteriet kring FRB:er. Tidigare forskning har identifierat mönster i vissa återkommande FRB, men FRB 20220912A verkar trotsa dessa förväntningar. Enligt Dr. Sofia Sheikh, huvudförfattaren till studien, bekräftar upptäckten av detta nya mönster i FRB både kända egenskaper och introducerar nya.

Med varje observation av en FRB får forskare nya insikter men stöter också på fler frågor. Astronomer tror att magnetarer, starkt magnetiserade rester av döda stjärnor, kan vara en möjlig källa till FRB. Men kollisioner mellan täta neutronstjärnor eller vita dvärgar har också föreslagits som potentiella orsaker. Sökandet efter en heltäckande förklaring av FRB fortsätter.

Denna studie markerar en betydande milstolpe eftersom den är den första som använder den renoverade Allen Telescope Array. Pågående uppgraderingar av arrayen kommer att göra det möjligt för astronomer att inte bara observera beteendet hos FRB över olika frekvenser utan också att upptäcka svagare signaler och avslöja fler hemligheter kring dessa kosmiska fenomen. Med Dr. Sheikhs ord, "nya teleskop med unika möjligheter, som ATA, kan ge en ny vinkel på enastående mysterier inom FRB-vetenskap."