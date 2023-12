Nya insikter om isvidhäftning på ytor

Isansamling kan utgöra betydande faror för olika industrier, inklusive flyg och sjöfart. Att ta bort is från ytor är utmanande och energikrävande, vilket leder till att forskare utforskar utvecklingen av passiva isavgivande material. Medan tidigare studier fokuserade på is som kristalliserats från rent vatten, grävde en nyligen genomförd undersökning av University of Illinois Chicago i effekterna av föroreningar som vanligtvis finns i naturligt vatten på is vidhäftning till vanliga strukturella material.

I laboratoriet undersökte forskare is bildad med varierande koncentrationer av föroreningar som salt, ytaktivt ämne och lösningsmedel. Överraskande fann de att förorenad is var mindre klibbig än is gjord av rent vatten under specifika förhållanden. Denna minskade vidhäftning tillskrevs ett fenomen som kallas kvasi-vätskeskiktet, som bildas när is kommer i kontakt med fast material.

Det vätskeliknande skiktet, beläget nära den fasta ytan, har vätskeliknande egenskaper som påverkar isens vidhäftningsstyrka. Att analysera detta lager genom experiment är utmanande. Ändå använde forskare simuleringar av molekylär dynamik för att studera hur föroreningar påverkade dess egenskaper. De upptäckte att föroreningar drevs ut från isen genom frysnings- och dräneringsprocesser, vilket resulterade i bildandet av ett vätskeskikt som ökade isytans hal.

Intressant nog belyser studien också de utmaningar som fartyg står inför i arktiska områden. Trots förekomsten av låga saltkoncentrationer i saltvatten kan isbildningen fortfarande vara problematisk. Hastigheten med vilken vatten fryser påverkar migrationen av föroreningar, med långsammare frysning som gör att föroreningar ackumuleras vid gränsytan mellan is och fast material, vilket leder till större vidhäftning. Men när frysning sker snabbt, isoleras eller drivs föroreningar ut, vilket ger renare och starkare is som vidhäftar mindre på ytor.

Denna forskning markerar början på en djupare utforskning av vidhäftningen av oren is, med implikationer som spänner över olika områden. Fynden ger värdefulla insikter om isens beteende på ytor och öppnar nya vägar för forskning och innovation.

