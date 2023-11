Anyar jeung Eksklusif Mercedes gems diumumkeun dina Lelang Las Vegas

Upami anjeun peminat mobil sareng gairah pikeun ngumpulkeun kendaraan anu jarang sareng luar biasa, maka lelang Grand Prix Las Vegas anu bakal datang mangrupikeun acara anu sampurna pikeun anjeun. RM Sotheby's disetél pikeun ngayakeun lélang éksklusif di kota glittering, nampilkeun sajumlah mobil anu luar biasa. Diantara atraksi béntang nu legendaris Mercedes CLK GTR Coupe na Roadster model, celebrating homologasi Le Mans 'Strassenversion.'

Mercedes-Benz CLK GTR Coupe: A Marvel of Téknik

Maok acara téh iconic Mercedes-Benz CLK GTR Coupe. Kendaraan anu endah ieu gaduh mesin V6.9 AMG 12 liter anu kuat, sanggup ngaluarkeun torsi 604bhp sareng torsi 572lb ft. Kakuatan mesin sacara lancar ditransferkeun ka roda pungkur liwat kotak gear sequential genep-speed, nyayogikeun pangalaman nyetir anu teu hilap. Diwangun dina jaman nalika peraturan Le Mans meryogikeun pabrik pikeun ngahasilkeun mobil jalan sareng kendaraan balap tingkat luhurna, karya 1999 ieu mangrupikeun salah sahiji tina 20 anu kantos dilakukeun. Kalayan perkiraan nilai dugi ka $9 juta (£7.4m), éta mangrupikeun impian kolektor anu leres.

Mercedes-Benz CLK GTR Roadster: A kingkilaban kawas No lianna

Mun kingkilaban téh naon neangan, kasampak aya salajengna ti breathtaking 2002 CLK GTR Roadster. Permata ieu mangrupikeun salah sahiji tina genep model anu luar biasa anu aya, ngajantenkeun mendakan anu luar biasa. Kalawan mileage astonishingly low ngan 106 mil, kageulisan ieu geus bieu pencét jalan. Immaculated dilestarikan, éta presents kasempetan unik pikeun kolektor mobil. Para ahli ngaramalkeun yén CLK GTR Roadster bakal kéngingkeun harga jual anu luar biasa dugi ka $ 13 juta (sakitar £ 10.6 juta).

Panawaran seru saluareun Mercedes

Bari model CLK GTR ieu sabenerna maok sorotan, lelang Las Vegas ogé boasts hiji lineup impressive kandaraan luar biasa lianna. Nawiskeun hiji luar biasa hiji-of-100 CLK DTM AMG, vintage 1957 300 SL Roadster, hiji AMG GT Hideung Series Project Hiji édisi, sarta langka 190E Evo II, acara ieu paradise pikeun Mercedes aficionados. Salaku tambahan, mobil W2013 F04 1, anu kasohor janten kendaraan debut Mercedes Lewis Hamilton sareng sasis anu anjeunna jaya dina Grand Prix Hungaria, bakal direbut. Nanging, éta kedah diperhatoskeun yén lélang henteu dugi ka Mercedes nyalira. Peminat tiasa ngantisipasi kasempetan anu pikaresepeun pikeun nawar dina Porsche 959, Paket Lexus LFA Nürburgring, sareng Ferrari F40 GT anu legendaris. Henteu disebatkeun, bakal aya kasempetan pikeun kéngingkeun kantong Hermès Birkin anu méwah pikeun nyimpen sadaya konci anu berharga.

FAQ:

Q: Sabaraha Mercedes CLK GTR Roadsters dihasilkeun?

A: Ngan genep CLK GTR Roadsters kungsi dijieun.

Q: What is the estimasi nilai tina Mercedes CLK GTR Coupe?

A: The Mercedes CLK GTR Coupe diperkirakeun ngajual nepi ka $9 juta (£7.4m).

Q: Sabaraha mil geus Mercedes CLK GTR Roadster disetir?

A: CLK GTR Roadster ngabogaan mileage estu low tina ngan 106 mil.

Q: Kumisan ti Mercedes, naon kandaraan unik sejenna bisa kapanggih dina lelang Las Vegas?

A: Lelang nampilkeun mobil anu luar biasa sapertos Porsche 959, Paket Lexus LFA Nurburgring, sareng Ferrari F40 GT, diantarana.

sumber:

– RM Sotheby urang Las Vegas Lelang