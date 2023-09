Carita Untold of Astronot Awéwé Mimiti Amérika: Ngalanggar Halangan sareng Ngahontal Jangkungna Anyar

Dina "The Six: The Untold Story of America's First Women Astronots," Loren Grush ngajalajah perjalanan genep awéwé luar biasa anu ngarecah siling kaca dina dunya éksplorasi luar angkasa anu didominasi lalaki. Grush tangtangan narasi anu aya ngeunaan dominasi lalaki bodas dina balapan ruang angkasa sareng nyorot kontribusi penting awéwé ieu, anu mangrupikeun bagian tina kelas munggaran NASA kalebet awéwé.

Grush museurkeun kana kahirupan Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Anna Fisher, Rhea Seddon, sareng Shannon Lucid. Awéwé ieu ngagabung korps astronot NASA di 1978 sareng nekad pikeun ngahontal jangkung anu sateuacana dilarang pikeun aranjeunna.

"The Genep" nyadiakeun glimpse kana motivations na hesitations maranéhna, nawarkeun wawasan kana moments nalika unggal awéwé sadar manehna bisa nerapkeun pikeun jadi astronot. Grush ngajelaskeun prosés seléksina salaku léngkah anu penting pikeun kabébasan, sanaos kelasna masih biasana diwangun ku lalaki bodas.

Buku ogé confronts tantangan awéwé ieu Nyanghareupan, kaasup perhatian média sexist, spekulasi chauvinist ngeunaan roman jeung kelamin dina spasi, sarta perjuangan pikeun nyaimbangkeun kahirupan pribadi tur profésional. Grush masihan conto kasabaran sareng tekadna dina nyanghareupan kasusah, sapertos perang Ride pikeun ngajagi privasi sareng kaséhatan méntalna di tengah pamariksaan média.

"The Genep" ogé nyorot peran penting anu dimaénkeun ku juara pikeun kabébasan di jero sareng di luar NASA. Ruth Bates Harris, hiji pagawe NASA, wani dikritik lembaga pikeun kurangna diversity na. Mercury 13, sakelompok awéwé anu ngalaman tés anu ketat dina awal 1960-an pikeun ngabuktikeun yén aranjeunna sanggup janten astronot, ogé nampi pangakuan.

Grush kalebet pangalaman sadinten-dinten para astronot, ngungkabkeun aspék-aspék anu héran dina padamelan na. Aranjeunna nguji spacesuits, maneuvered leungeun robotic, sarta navigated complexities gawé bareng kolega lalaki anu ditampilkeun kalénder pinup on panto kantor maranéhanana.

Sanaos bukuna henteu aya bahaya sareng tragedi, Grush nekenkeun kawani sareng katekunan anu ngalangkungan gender sareng ras. Musibah Challenger janten panginget anu ngingetkeun ngeunaan résiko anu aya dina eksplorasi ruang angkasa, sareng pangorbanan pamungkas anu dilakukeun ku Resnik.

Kalayan panilitian anu cermat sareng carita anu pikaresepeun, "The Six" ngalegaan pamahaman urang ngeunaan lomba ruang angkasa sareng tangtangan anggapan tradisional saha anu tiasa janten "sakabeh kulawarga umat manusa."

