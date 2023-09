The Top Lima Duit-Nyieun GTA Heists Online Sadaya Waktos

Duit penting pisan dina Grand Theft Auto (GTA) Online, sareng heists mangrupikeun salah sahiji cara anu paling gancang sareng paling nguntungkeun pikeun ngahasilkeun jutaan. Dina tulisan ieu, urang bakal ngajalajah lima panggedena GTA Online anu ngahasilkeun artos:

5) Masalah Bogdan: Heist Ieu bagian tina aksi Doomsday Heist sarta merlukeun dua nepi ka opat pamaén. Hiji tim kedah nyusup kapal selam, sedengkeun anu sanésna nyayogikeun panutup nganggo Mammoth Avenger GTA Online. The payout pikeun The Bogdan Masalah nyaeta sabudeureun $1,425,000 on kasusah Normal.

4) Pakasaban Standar Pasifik: Skenario rampog bank Palasik ieu diwanohkeun dina 2015. Merlukeun opat pamaén sarta ngalibetkeun kaayaan-resiko tinggi na battles kalawan crews heist rival. The payout pikeun The Pacific Standard Job nyaeta $750,000 on Easy, $1,500,000 on Normal, sarta $1,875,000 on Hard kasusah.

3) Skenario Doomsday: Salaku salah sahiji tindakan The Doomsday Heist, heist ieu tiasa réngsé ku dua dugi ka opat pamaén. Sanajan panjang, eta nawarkeun payout pa $ 1,800,000 on kasusah Normal jeung $ 2,250,000 on kasusah Hard.

2) Inten kasino Heist: Heist ieu, ditambahkeun dina ahir 2019, merlukeun pamaén pikeun nyetél hiji Arcade. Éta nawiskeun tilu pendekatan: Silent and Sneaky, Big Con, atanapi Agrésif. The payout pangluhurna $3,619,000 bisa earned ku looting Inten on kasusah Hard.

1) The Cayo Perico Heist: Teu kawas batur, heist ieu bisa diputer solo. Ieu lumangsung dina Cayo Perico Island sarta merlukeun Inten kasino Penthouse jeung kapal selam Kosatka. The payout primér gumantung kana udagan, kalawan Panther Patung nawaran $4,089,152 on kasusah Hard.

Heists ieu nyadiakeun pamaén kalawan kasempetan lucrative mun amass kabeungharan di GTA Online. Sumber: Pangaweruh sareng pangalaman dina kaulinan.