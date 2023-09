Julia Joung: Ti Go to Biology

By

Julia Joung, salah sahiji MIT Technology Review's 2023 Innovators Under 35, ngalaman lega sareng gairah anu énggal nalika anjeunna nyaksian AI ngéléhkeun salah sahiji pamaén Go pangsaéna di dunya. Saatos nyéépkeun budak leutik di Taiwan pikeun ngawasaan kaulinan, Joung sok nganggap Go salaku masalah anu teu tiasa direngsekeun. Nanging, anjeunna mendakan yén biologi nyababkeun tantangan anu langkung ageung.

Salila panalungtikan sarjana nya di lab neurosains di Stanford University, Joung observasi kabiasaan mahiwal dina sél otak disebut astrocytes. Ieu intrigued nya jeung sparked karesep nya jeung biologi. Anjeunna neraskeun perjalananna ku gabung ka laboratorium ahli panyuntingan gén Feng Zhang di Broad Institute di Cambridge, Massachusetts. Di dinya, anjeunna mendakan "screening skala génom," ngagunakeun alat sapertos CRISPR pikeun ngarobih unggal 20,000 gén dina génom manusa pikeun ngartos épékna.

Tujuan Joung nyaéta pikeun nerapkeun saringan genetik kana sél otak saleresna sapertos astrocytes, anu hese dibangkitkeun di laboratorium. Ku Ngalanglang dampak faktor transkripsi béda dina sél stém, manéhna aimed ngartos kumaha maranéhna nangtukeun identitas sél. Survei nya nyababkeun "atlas" anu nunjukkeun pangaruh faktor transkripsi individu. Tujuan pamungkas nyaéta gaduh kamampuan pikeun ngahasilkeun naon waé jinis sél dina cara anu dikendali, anu tiasa dianggo dina uji ubar sareng kamajuan terapi.

Sanajan skala screening genetik éksténsif, merlukeun kolaborasi jeung sumberdaya badag, Joung tetep komitmen pikeun advancing widang. Karyana ayeuna di Whitehead Institute museurkeun kana pamahaman prosés sintésis protéin dina sél. Joung didorong ku kemungkinan anu teu aya tungtungna anu ditawarkeun ku biologi sareng terus ngembangkeun alat inovatif pikeun ngajawab patarosan dasar.

Perjalanan Julia Joung ti ngawasa Go ka ngajalajah misteri biologi nunjukkeun rasa panasaran sareng dedikasina pikeun ngadorong wates. Nalika anjeunna langkung jero kana pajeulitna panalungtikan ilmiah, karyana janji bakal mendakan wawasan énggal anu tiasa ngabentuk masa depan ubar sareng téknologi.

Sumber: MIT Téhnologi Review