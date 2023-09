Kéngingkeun Diskon $ 10 dina Vérsi PC Mortal Kombat 1

By

Anjeun tiasa nyimpen sababaraha tunai nalika purchasing versi PC of fana Kombat 1. Retailers kawas Newegg na Green Man Kaulinan anu maturan diskon $10 on pre-pesenan pikeun Windows PC via versi uap game.

Di Newegg, kantun lebetkeun kode PPXDSEP nalika kasir pikeun ningali pangurangan harga 15%. Upami anjeun resep balanja di Green Man Gaming, anjeun henteu peryogi kode diskon; éta $ 10 diskon geus sadia. Sumawona, Green Man Gaming ogé nawiskeun 15% tina édisi premium kaulinan, anu kalebet aksés awal, kosmétik kaulinan, sareng mata uang.

Hanjakalna, NetherRealm Studios, pamekar kaulinan, henteu acan mastikeun naha Mortal Kombat 1 bakal sayogi dina Steam Deck nalika diluncurkeun. Sanajan kitu, paduli alat nu Anjeun pake pikeun maénkeun kaulinan, pastikeun Anjeun gaduh spasi gudang cukup sabab merlukeun whopping 100 GB. Ieu saluyu sareng tren ningkatkeun ukuran pamasangan kaulinan.

Janten, upami anjeun tukang game PC sareng kipas tina waralaba Mortal Kombat, entong sono kana diskon ieu. Candak salinan Mortal Kombat 1 anjeun sareng siap-siap pikeun pangalaman tarung anu pinuh ku aksi.

Watesan:

- Pra-pesenan: nempatkeun pesenan kanggo hiji barang sateuacan dileupaskeun sacara resmi atanapi sayogi kanggo ngagaleuh.

- Kode diskon: kode nu bisa diasupkeun salila beuli pikeun nampa pangurangan harga.

- Kosmétik dina kaulinan: barang virtual atanapi paningkatan anu ngarobih penampilan karakter atanapi objék dina kaulinan vidéo.

- Mata Artos: mata uang virtual anu dianggo dina kaulinan pikeun mésér barang atanapi paningkatan.

sumber:

- Henteu aya URL anu sayogi pikeun tulisan sumber.