RTE Announces seru Taun Anyar urang Hawa Tembongkeun Hosted ku Patrick Kielty

RTE nuju nyiapkeun perayaan Taun Anyar anu luar biasa kalayan édisi khusus The Late Late Show. Taun ieu, acara obrolan anu ikonik bakal ditayangkeun dina dinten Minggu pikeun kahiji kalina, mawa pulas énggal dina usum perayaan. presenter televisi kawentar Patrick Kielty bakal spearheading acara, ngajangjikeun hiji extravaganza tungtung-of-taun unforgettable.

Panungtun RTE dileupaskeun minggu ieu nyayogikeun sababaraha rinci anu pikaresepeun ngeunaan naon anu tiasa diarepkeun ku pamirsa tina produksi khusus ieu. Numutkeun katerangan, acara bakal ngeusi penampilan béntang-studded sarta kejutan anu bakal ninggalkeun audiences eagerly Antisipasi datangna 2024. Patrick Kielty bakal kalibet dina paguneman meriah kalayan panto revolving tamu husus, mastikeun hiji pangalaman entertaining sarta ngalakonan. pikeun sakabéh.

Samentawis RTE's New Year's Have khusus janji janten acara anu kedah diawaskeun, éta ogé bakal nyanghareupan persaingan tangguh tina acara Graham Norton anu populér. Kalayan sémah sapertos Emma Stone sareng Mark Ruffalo, acara Graham Norton narik sadaya lirén pikeun narik pamirsa. Sanajan kitu, Patrick Kielty geus teu muhrim pikeun hosting acara tinggi-profil, sarta anjeunna yakin bakal mawa karisma unik sorangan jeung pesona ka edisi Taun Anyar urang Hawa The Ahir Telat Tembongkeun.

Tonton RTE One dina Hawa Taun Anyar ti jam 10.15 dugi ka 11.45 wengi kanggo wengi anu pinuh ku seuri, hiburan, sareng antisipasi. Salaku jam ticks nuju tengah wengi, Patrick Kielty bakal nyerah reins ka Anna Geary pikeun mundur seru mun Taun Anyar. Entong luput dina perayaan anu teu hilap ieu nalika urang pamitan ka 2023 sareng wilujeng sumping di 2024 kalayan gaya sareng bakat.